Топ-менеджер ВТБ ожидает снижения ключевой ставки ЦБ в сентябре
Снижение ключевой ставки возможно в сентябре 2025 г. Об этом сообщил первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
«Да, я жду в сентябре», – подтвердил он в беседе с журналистами.
Банкир пояснил, что, по его мнению, ставка может не поменяться на следующих заседаниях, например, в апреле, но ЦБ может смягчить сигнал.
«Я считаю, что важные изменения в судьбе России часто происходят в августе. Поэтому мой персональный прогноз – что-то значительное можно ожидать в августе этого года», – добавил Пьянов.
22 марта Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. По оценке регулятора, инфляция замедляется, однако для начала цикла снижения ставки необходимо подтверждение устойчивости этого тренда.
В ЦБ отмечали, что инфляционное давление ослабло, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает опережать возможности экономики по расширению предложения товаров и услуг. При этом рост кредитования остается умеренным, а уровень сбережений населения – высоким.
По мнению члена президиума и председателя комитета по финансовым рынкам «Опоры России» Павла Самиева, высокая ставка сдерживает экономическую активность, ограничивая реализацию долгосрочных инвестиционных программ. Кроме того, привлекательность банковских депозитов с высокой доходностью снижает интерес инвесторов к вложениям в бизнес.