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Топ-менеджер ВТБ ожидает снижения ключевой ставки ЦБ в сентябре

Ведомости

Снижение ключевой ставки возможно в сентябре 2025 г. Об этом сообщил первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Да, я жду в сентябре», – подтвердил он в беседе с журналистами.

Банкир пояснил, что, по его мнению, ставка может не поменяться на следующих заседаниях, например, в апреле, но ЦБ может смягчить сигнал.

«Я считаю, что важные изменения в судьбе России часто происходят в августе. Поэтому мой персональный прогноз – что-то значительное можно ожидать в августе этого года», – добавил Пьянов.

22 марта Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. По оценке регулятора, инфляция замедляется, однако для начала цикла снижения ставки необходимо подтверждение устойчивости этого тренда.

В ЦБ отмечали, что инфляционное давление ослабло, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает опережать возможности экономики по расширению предложения товаров и услуг. При этом рост кредитования остается умеренным, а уровень сбережений населения – высоким.

По мнению члена президиума и председателя комитета по финансовым рынкам «Опоры России» Павла Самиева, высокая ставка сдерживает экономическую активность, ограничивая реализацию долгосрочных инвестиционных программ. Кроме того, привлекательность банковских депозитов с высокой доходностью снижает интерес инвесторов к вложениям в бизнес.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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