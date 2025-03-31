Объем подозрительных операций в России в 2024 году сократился на 21%
В 2024 г. объем подозрительных финансовых операций в России уменьшился на 21% до 90 млрд руб., сообщили в Банке России. Это самое значительное сокращение за последние три года, тогда как ранее снижение шло более умеренными темпами – в пределах 5–12%, следует из документа регулятора.
Объем операций с признаками вывода денежных средств за границу уменьшился в 2024 г. на 17% и составил 25,6 млрд руб., следует из сведений Центробанка (ЦБ). Основным способом по-прежнему остаются авансовые платежи за импорт без фактического ввоза товаров в страну – они составляют 46% выявленных случаев. Но их объем снизился на треть до 11,7 млрд руб.
В то же время выросли подозрительные переводы в пользу нерезидентов за товары, приобретаемые у них на территории России без пересечения границы, – они удвоились, достигнув 6,8 млрд руб. (27% среди схем вывода денежных средств за рубеж), указал ЦБ.
Объемы незаконного обналичивания в 2024 г. уменьшились на 22% до 64,2 млрд руб. Существенная часть этого снижения связана с уменьшением подозрительных операций в банковском секторе – на 26% до 44,2 млрд руб. Особенно сократился вывод наличных по картам компаний и индивидуальных предпринимателей – более чем в два раза до 6,8 млрд руб. Вне банковского сектора объем обналичивания опустился на 13% и составил 19,9 млрд руб.
Основной спрос на теневые финансовые услуги в прошлом году, как и годом ранее, формировался в строительной отрасли (34%), торговле (26%), сфере услуг (23%) и производстве (15%).
Также в материале Банк России оповестил о результатах платформы «Знай своего клиента» (ЗСК): за два с половиной года функционирования ЗСК кредитные организации ограничили операции по счетам 170 000 недобросовестных субъектов. Около 7,76 млн (97%) из почти 8 млн хозяйствующих субъектов отнесены к низкому уровню риска, 1,8% – к среднему, 1,2% – к высокому. Это распределение остается стабильным с начала запуска сервиса, отметил регулятор.
С октября 2024 г. ЦБ открыл сервис, позволяющий любому заинтересованному лицу проверить, входит ли компания в группу высокого риска. За почти полгода работы сервиса им воспользовались более 200 000 раз. Вдобавок предприниматели теперь могут заранее оспорить присвоение им высокого уровня риска до того, как банки введут ограничения.