Объем подозрительных операций в России в 2024 году сократился на 21%

Объемы незаконного обналичивания в 2024 г. уменьшились на 22% до 64,2 млрд руб. Существенная часть этого снижения связана с уменьшением подозрительных операций в банковском секторе – на 26% до 44,2 млрд руб. Особенно сократился вывод наличных по картам компаний и индивидуальных предпринимателей – более чем в два раза до 6,8 млрд руб. Вне банковского сектора объем обналичивания опустился на 13% и составил 19,9 млрд руб.