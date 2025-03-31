Брокеры возразили Банку России против ужесточения требований к «квалам»

НАУФОР не поддерживает увеличение имущественного критерия для признания розничного инвестора «квалом» не менее чем до 12 млн руб. с 1 января 2026 г. в случае его комбинирования с образовательным критерием, критерием ученой степени или подтверждением наличия знаний. Брокеры предлагают сохранить его на текущем уровне – 6 млн руб. Увеличение имущественного критерия, по мнению НАУФОР, неоправданно уменьшает значение образовательной подготовки инвестора. «В комбинации имущественного критерия с подтверждением наличия знаний главным и решающим должен являться второй элемент – наличие знаний о сложных финансовых инструментах и рисках совершения операций с ними», – написали брокеры Мамуте.