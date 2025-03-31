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Брокеры возразили Банку России против ужесточения требований к «квалам»

НАУФОР предлагает не повышать имущественный критерий и критерий дохода при наличии образования
Мария Викулова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Ассоциация брокеров НАУФОР направила письмо руководителю службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаилу Мамуте с возражениями против ужесточения некоторых требований для признания частного инвестора квалифицированным. «Ведомости» ознакомились с документом. В середине марта Центробанк опубликовал проект указания о признании инвесторов квалифицированными, ужесточающий текущие требования.

НАУФОР не поддерживает увеличение имущественного критерия для признания розничного инвестора «квалом» не менее чем до 12 млн руб. с 1 января 2026 г. в случае его комбинирования с образовательным критерием, критерием ученой степени или подтверждением наличия знаний. Брокеры предлагают сохранить его на текущем уровне – 6 млн руб. Увеличение имущественного критерия, по мнению НАУФОР, неоправданно уменьшает значение образовательной подготовки инвестора. «В комбинации имущественного критерия с подтверждением наличия знаний главным и решающим должен являться второй элемент – наличие знаний о сложных финансовых инструментах и рисках совершения операций с ними», – написали брокеры Мамуте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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