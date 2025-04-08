ЦБ: запросов о возвращении иностранных финкомпаний в РФ не поступало
Центральный банк России не получал запросов о возвращении в страну иностранных компаний из финансовой сферы, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«Что касается компаний, которые хотят вернуться, то в финансовой сфере мы пока не получали никаких запросов. Никакой конкретики мы не видим, но как уже было сказано правительством, все это будет делаться с учетом национальных интересов», – сказала она (цитата по ТАСС).
18 марта Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил, что вопрос о возвращении иностранного бизнеса в РФ будет рассматриваться только с учетом приоритета российских компаний и их сотрудников. Если же теперь какие-либо ниши ушедших из России компаний заняты, то «поезд ушел», преференций не будет.