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ЦБ: запросов о возвращении иностранных финкомпаний в РФ не поступало

Ведомости

Центральный банк России не получал запросов о возвращении в страну иностранных компаний из финансовой сферы, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Что касается компаний, которые хотят вернуться, то в финансовой сфере мы пока не получали никаких запросов. Никакой конкретики мы не видим, но как уже было сказано правительством, все это будет делаться с учетом национальных интересов», – сказала она (цитата по ТАСС).

18 марта Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил, что вопрос о возвращении иностранного бизнеса в РФ будет рассматриваться только с учетом приоритета российских компаний и их сотрудников. Если же теперь какие-либо ниши ушедших из России компаний заняты, то «поезд ушел», преференций не будет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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