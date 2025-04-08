ЦБ: запросов о возвращении иностранных финкомпаний в РФ не поступало

«Что касается компаний, которые хотят вернуться, то в финансовой сфере мы пока не получали никаких запросов. Никакой конкретики мы не видим, но как уже было сказано правительством, все это будет делаться с учетом национальных интересов», – сказала она (цитата по ТАСС).