Набиуллина: ЦБ будет «аккуратно» подходить к вопросу снижения ставки
Банк России намерен «аккуратно» подходить к вопросу снижения ключевой ставки, заверила председатель регулятора Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.
«Депутаты, конечно, спрашивали нас, когда мы сможем перейти к снижению ключевой ставки. Мы будем подходить к этому аккуратно, осторожно», – сказала она. По словам главы ЦБ, необходимо убедиться в устойчивости замедления инфляции, поскольку прошлое снижение вновь привело к ее росту.
С октября 2024 г. ключевая ставка в России находится на уровне 21% годовых. Сохранение ставки на прежнем уровне произошло и по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ 21 марта.
Инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части, говорилось в релизе по итогам решения совета директоров. Рост внутреннего спроса при этом еще опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.
Набиуллина в ходе встречи в Госдуме с фракцией «Единая Россия» 7 апреля заявила, что Банк России будет осторожно проводить денежно-кредитную политику, чтобы не допустить роста инфляции. Она отмечала, что рост кредитов замедлился, но не прекратился.