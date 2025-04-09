Набиуллина: ЦБ будет «аккуратно» подходить к вопросу снижения ставки

«Депутаты, конечно, спрашивали нас, когда мы сможем перейти к снижению ключевой ставки. Мы будем подходить к этому аккуратно, осторожно», – сказала она. По словам главы ЦБ, необходимо убедиться в устойчивости замедления инфляции, поскольку прошлое снижение вновь привело к ее росту.