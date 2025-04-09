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Набиуллина: ЦБ будет «аккуратно» подходить к вопросу снижения ставки

Ведомости

Банк России намерен «аккуратно» подходить к вопросу снижения ключевой ставки, заверила председатель регулятора Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

«Депутаты, конечно, спрашивали нас, когда мы сможем перейти к снижению ключевой ставки. Мы будем подходить к этому аккуратно, осторожно», – сказала она. По словам главы ЦБ, необходимо убедиться в устойчивости замедления инфляции, поскольку прошлое снижение вновь привело к ее росту.

С октября 2024 г. ключевая ставка в России находится на уровне 21% годовых. Сохранение ставки на прежнем уровне произошло и по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ 21 марта.

Инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части, говорилось в релизе по итогам решения совета директоров. Рост внутреннего спроса при этом еще опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.

Набиуллина в ходе встречи в Госдуме с фракцией «Единая Россия» 7 апреля заявила, что Банк России будет осторожно проводить денежно-кредитную политику, чтобы не допустить роста инфляции. Она отмечала, что рост кредитов замедлился, но не прекратился.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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