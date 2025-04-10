Наличный денежный оборот в России вырос до 130 трлн рублей в 2024 году

Центробанк впервые опубликовал статистику о наличном денежном обороте по отдельным банковским операциям, в том числе в регионах, по итогам 2023 г. За тот год он составил 123,8 трлн руб.: в кассы и банкоматы поступило 60,4 трлн руб., было выдано 63,4 трлн руб. Основная масса поступлений наличных денег пришлась на торговлю – 6,8 трлн руб. В 2023 г. сумма поступлений на банковские счета физлиц выросла сразу на 29% и составила 9,5 трлн руб. Сумма выданных средств достигла 11,7 трлн руб., рост также составил 29%.