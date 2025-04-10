Наличный денежный оборот в России вырос до 130 трлн рублей в 2024 году

Наличный денежный оборот в России вырос до 130 трлн рублей в 2024 годуОн увеличился на 5,1%, лидером, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, стала Кубань
В прошлом году наличный денежный оборот в России вырос на 5,1% и составил 130,1 трлн руб. В кассы и банкоматы поступило 63,6 трлн руб., а выдано было 66,5 трлн руб. Это следует из данных Центробанка.
Лидерами по наличному денежному обороту, как и в 2023 г., стали Москва и Московская область – 28,2 и 9,1 трлн руб. соответственно, Санкт-Петербург – 8,1 трлн руб., а также Краснодарский край – 6,2 трлн руб.
Наибольший объем операций с наличными проходил по банковским счетам физлиц. Поступления по ним выросли до 9,8 трлн руб. (+ 2,3%), выдачи – до 12,7 трлн руб. (+ 8,2%).
Приток наличных во вклады граждан увеличился до 5,1 трлн руб. (+ 6,2%), выдачи – до 8,2 трлн руб. (+ 2,2%). Торговля принесла 6,7 трлн руб.
Центробанк впервые опубликовал статистику о наличном денежном обороте по отдельным банковским операциям, в том числе в регионах, по итогам 2023 г. За тот год он составил 123,8 трлн руб.: в кассы и банкоматы поступило 60,4 трлн руб., было выдано 63,4 трлн руб. Основная масса поступлений наличных денег пришлась на торговлю – 6,8 трлн руб. В 2023 г. сумма поступлений на банковские счета физлиц выросла сразу на 29% и составила 9,5 трлн руб. Сумма выданных средств достигла 11,7 трлн руб., рост также составил 29%.