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Наличный денежный оборот в России вырос до 130 трлн рублей в 2024 году

Он увеличился на 5,1%, лидером, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, стала Кубань
Ведомости

В прошлом году наличный денежный оборот в России вырос на 5,1% и составил 130,1 трлн руб. В кассы и банкоматы поступило 63,6 трлн руб., а выдано было 66,5 трлн руб. Это следует из данных Центробанка.

Лидерами по наличному денежному обороту, как и в 2023 г., стали Москва и Московская область – 28,2 и 9,1 трлн руб. соответственно, Санкт-Петербург – 8,1 трлн руб., а также Краснодарский край – 6,2 трлн руб.

Наибольший объем операций с наличными проходил по банковским счетам физлиц. Поступления по ним выросли до 9,8 трлн руб. (+ 2,3%), выдачи – до 12,7 трлн руб. (+ 8,2%).

Приток наличных во вклады граждан увеличился до 5,1 трлн руб. (+ 6,2%), выдачи – до 8,2 трлн руб. (+ 2,2%). Торговля принесла 6,7 трлн руб.

Центробанк впервые опубликовал статистику о наличном денежном обороте по отдельным банковским операциям, в том числе в регионах, по итогам 2023 г. За тот год он составил 123,8 трлн руб.: в кассы и банкоматы поступило 60,4 трлн руб., было выдано 63,4 трлн руб. Основная масса поступлений наличных денег пришлась на торговлю – 6,8 трлн руб. В 2023 г. сумма поступлений на банковские счета физлиц выросла сразу на 29% и составила 9,5 трлн руб. Сумма выданных средств достигла 11,7 трлн руб., рост также составил 29%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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