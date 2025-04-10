Узбекистан станет седьмой страной - участницей Евразийского банка развития

Решение о включении республики в состав участников ЕАБР было утверждено советом банка в июле 2024 г. Уже в декабре на заседании Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге Мирзиёев сообщил о намерении завершить все необходимые процедуры и присоединиться к ЕАБР в начале 2025 г. В январе текущего года закон был принят законодательной палатой олий мажлиса, а в марте получил одобрение сената республики.