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Узбекистан станет седьмой страной - участницей Евразийского банка развития

Ведомости

Узбекистан станет седьмым участником Евразийского банка развития (ЕАБР) и третьим по величине акционерного участия с долей в капитале 10%. Соответствующий закон подписал президент республики Шавкат Мирзиёев, сообщается на сайте банка.

В банке рассказали, что принятый закон обеспечивает право Узбекистана на полное и эффективное участие в деятельности ЕАБР.

Председатель правления банка Николай Подгузов рассказал, что данное партнерство откроет значительные перспективы для экономического роста Узбекистана и всего региона. Он отметил, что ЕАБР уже начал работу над инвестиционными проектами в республике и намерен профинансировать первые из них в текущем году.

Ожидается, что вступление Узбекистана в состав банка создаст новые возможности для модернизации транспортной инфраструктуры, энергетического сектора и водного хозяйства, а также ускорит развитие промышленности и сельского хозяйства. В ЕАБР также пояснили, что расширение членства банка несет преимущества и для существующих стран-участниц, включая укрепление промышленной кооперации, развитие торговых отношений и обеспечение продовольственной безопасности.

Присоединение Узбекистана к Евразийскому банку развития (ЕАБР) укрепляет интеграционные процессы в Евразии, сообщил «Ведомостям» через представителя вице-премьер Алексей Оверчук. «Узбекистан – это динамично развивающаяся экономика Центральной Азии. Ее присоединение к Евразийскому банку развития имеет важное значение как для самого Узбекистана, так и для процессов экономической интеграции в Евразии», – отметил Оверчук.

Членство в банке откроет Узбекистану доступ к инвестиционному финансированию, что позволит развивать транспортно-логистическую, водно-энергетическую инфраструктуру, промышленность и сельское хозяйство. Сотрудничество с ЕАБР, по словам Оверчука, будет способствовать созданию новых рабочих мест, внедрению современных технологий, выпуску конкурентоспособной продукции и росту доходов населения.

Решение о включении республики в состав участников ЕАБР было утверждено советом банка в июле 2024 г. Уже в декабре на заседании Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге Мирзиёев сообщил о намерении завершить все необходимые процедуры и присоединиться к ЕАБР в начале 2025 г. В январе текущего года закон был принят законодательной палатой олий мажлиса, а в марте получил одобрение сената республики.

За январь – июнь 2024 г. агрегированный ВВП стран – акционеров ЕАБР увеличился на 4,6%. В докладе банка тогда сообщалось, самый значительный рост ВВП за указанный период показала Армения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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