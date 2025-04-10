Узбекистан станет седьмой страной - участницей Евразийского банка развития
Узбекистан станет седьмым участником Евразийского банка развития (ЕАБР) и третьим по величине акционерного участия с долей в капитале 10%. Соответствующий закон подписал президент республики Шавкат Мирзиёев, сообщается на сайте банка.
В банке рассказали, что принятый закон обеспечивает право Узбекистана на полное и эффективное участие в деятельности ЕАБР.
Председатель правления банка Николай Подгузов рассказал, что данное партнерство откроет значительные перспективы для экономического роста Узбекистана и всего региона. Он отметил, что ЕАБР уже начал работу над инвестиционными проектами в республике и намерен профинансировать первые из них в текущем году.
Ожидается, что вступление Узбекистана в состав банка создаст новые возможности для модернизации транспортной инфраструктуры, энергетического сектора и водного хозяйства, а также ускорит развитие промышленности и сельского хозяйства. В ЕАБР также пояснили, что расширение членства банка несет преимущества и для существующих стран-участниц, включая укрепление промышленной кооперации, развитие торговых отношений и обеспечение продовольственной безопасности.
Присоединение Узбекистана к Евразийскому банку развития (ЕАБР) укрепляет интеграционные процессы в Евразии, сообщил «Ведомостям» через представителя вице-премьер Алексей Оверчук. «Узбекистан – это динамично развивающаяся экономика Центральной Азии. Ее присоединение к Евразийскому банку развития имеет важное значение как для самого Узбекистана, так и для процессов экономической интеграции в Евразии», – отметил Оверчук.
Членство в банке откроет Узбекистану доступ к инвестиционному финансированию, что позволит развивать транспортно-логистическую, водно-энергетическую инфраструктуру, промышленность и сельское хозяйство. Сотрудничество с ЕАБР, по словам Оверчука, будет способствовать созданию новых рабочих мест, внедрению современных технологий, выпуску конкурентоспособной продукции и росту доходов населения.
Решение о включении республики в состав участников ЕАБР было утверждено советом банка в июле 2024 г. Уже в декабре на заседании Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге Мирзиёев сообщил о намерении завершить все необходимые процедуры и присоединиться к ЕАБР в начале 2025 г. В январе текущего года закон был принят законодательной палатой олий мажлиса, а в марте получил одобрение сената республики.
За январь – июнь 2024 г. агрегированный ВВП стран – акционеров ЕАБР увеличился на 4,6%. В докладе банка тогда сообщалось, самый значительный рост ВВП за указанный период показала Армения.