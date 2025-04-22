Акции в США резко упали в цене после нападок Трампа на главу ФРС

Рынок оказался под давлением после публикации поста Трампа в Truth Social, где он резко обрушился на Пауэлла, назвав его «мистером Слишком Поздно» и «главным неудачником», обвинив в замедлении роста экономики и призвав немедленно снизить процентные ставки. Эти заявления усилили обеспокоенность инвесторов относительно политического влияния на монетарную политику.