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Акции в США резко упали в цене после нападок Трампа на главу ФРС

Ведомости

Американские фондовыские рынки закрыли торговую сессию 21 апреля существенным снижением из-за жестких высказываний президента США Дональда Трампа в адрес председателя федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Усиление давления со стороны лидера США вызвало новые опасения по поводу независимости ФРС на фоне нестабильной экономической повестки и продолжающейся торговой конфронтации, пишет Reuters.

Индекс S&P 500 опустился на 2,36% – до отметки 5158,20 пункта, завершив день на 16% ниже своего рекордного значения, зафиксированного в прошлом году. Dow Jones потерял 971,82 пункта (-2,48%), Nasdaq снизился на 2,55%.

Рынок оказался под давлением после публикации поста Трампа в Truth Social, где он резко обрушился на Пауэлла, назвав его «мистером Слишком Поздно» и «главным неудачником», обвинив в замедлении роста экономики и призвав немедленно снизить процентные ставки. Эти заявления усилили обеспокоенность инвесторов относительно политического влияния на монетарную политику.

Как пишет Reuters, наибольшее падение зафиксировано в технологическом секторе и среди акций потребительского спроса – оба сегмента завершили день в глубоком минусе. Акции компаний «Великолепной семерки», включая Tesla, Alphabet, понесли существенные потери. Бумаги Tesla снизились на 5,8%, акции Nvidia подешевели на 4,5%.

Общий объем торгов составил 13,89 млрд акций – ниже среднего показателя за последние 20 торговых сессий (18,87 млрд). Как уточняется, снижение на рынках происходит на фоне сохраняющейся напряженности в торговой политике США и нестабильных ожиданий в отношении будущих шагов ФРС.

18 апреля CNBC сообщал, что швейцарские банки фиксируют рост интереса со стороны богатых граждан США, которые в последние месяцы массово открывают инвестиционные счета. Как отмечается, основным мотивом для таких действий стало стремление диверсифицировать активы на фоне опасений по поводу дальнейшего ослабления доллара США и роста государственного долга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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