Акции в США резко упали в цене после нападок Трампа на главу ФРС
Американские фондовыские рынки закрыли торговую сессию 21 апреля существенным снижением из-за жестких высказываний президента США Дональда Трампа в адрес председателя федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Усиление давления со стороны лидера США вызвало новые опасения по поводу независимости ФРС на фоне нестабильной экономической повестки и продолжающейся торговой конфронтации, пишет Reuters.
Индекс S&P 500 опустился на 2,36% – до отметки 5158,20 пункта, завершив день на 16% ниже своего рекордного значения, зафиксированного в прошлом году. Dow Jones потерял 971,82 пункта (-2,48%), Nasdaq снизился на 2,55%.
Рынок оказался под давлением после публикации поста Трампа в Truth Social, где он резко обрушился на Пауэлла, назвав его «мистером Слишком Поздно» и «главным неудачником», обвинив в замедлении роста экономики и призвав немедленно снизить процентные ставки. Эти заявления усилили обеспокоенность инвесторов относительно политического влияния на монетарную политику.
Как пишет Reuters, наибольшее падение зафиксировано в технологическом секторе и среди акций потребительского спроса – оба сегмента завершили день в глубоком минусе. Акции компаний «Великолепной семерки», включая Tesla, Alphabet, понесли существенные потери. Бумаги Tesla снизились на 5,8%, акции Nvidia подешевели на 4,5%.
Общий объем торгов составил 13,89 млрд акций – ниже среднего показателя за последние 20 торговых сессий (18,87 млрд). Как уточняется, снижение на рынках происходит на фоне сохраняющейся напряженности в торговой политике США и нестабильных ожиданий в отношении будущих шагов ФРС.
18 апреля CNBC сообщал, что швейцарские банки фиксируют рост интереса со стороны богатых граждан США, которые в последние месяцы массово открывают инвестиционные счета. Как отмечается, основным мотивом для таких действий стало стремление диверсифицировать активы на фоне опасений по поводу дальнейшего ослабления доллара США и роста государственного долга.