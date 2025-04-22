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Жертвы недобросовестных подрядчиков в ИЖС смогут получить реструктуризацию

Ведомости

Заемщики, пострадавшие от недобросовестных подрядчиков индивидуального жилищного строительства (ИЖС), могут обратиться за реструктуризацией, сообщили в Центробанке (ЦБ).

Это относится к ситуациям, когда заемщики получили ипотечный кредит на реализацию такого проекта, банк перевел средства подрядчику, но тот не завершил строительство или даже не приступил к нему.

По мнению регулятора, кредиторы должны анализировать каждую ситуацию и принимать во внимание финансовое положение заемщика, его социальный статус, а также наличие или отсутствие другого жилья. На основании этих данных банки могут принимать решения о реструктуризации долга, включая возможность не увеличивать процентную ставку из-за незавершенного строительства, переноса сроков погашения, отказа от применения штрафных санкций и др.

Депутат Госдумы Илья Вольфсон («Единая Россия») предложил Банку России ввести обязательные кредитные каникулы для граждан, которые стали жертвами мошенничества при покупке ИЖС. Свою инициативу он направил председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной. Вольфсону известно о почти 1000 мошеннических случаев во многих регионах страны, а их количество продолжает расти, говорится в письме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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