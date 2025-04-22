Жертвы недобросовестных подрядчиков в ИЖС смогут получить реструктуризацию
Заемщики, пострадавшие от недобросовестных подрядчиков индивидуального жилищного строительства (ИЖС), могут обратиться за реструктуризацией, сообщили в Центробанке (ЦБ).
Это относится к ситуациям, когда заемщики получили ипотечный кредит на реализацию такого проекта, банк перевел средства подрядчику, но тот не завершил строительство или даже не приступил к нему.
По мнению регулятора, кредиторы должны анализировать каждую ситуацию и принимать во внимание финансовое положение заемщика, его социальный статус, а также наличие или отсутствие другого жилья. На основании этих данных банки могут принимать решения о реструктуризации долга, включая возможность не увеличивать процентную ставку из-за незавершенного строительства, переноса сроков погашения, отказа от применения штрафных санкций и др.
Депутат Госдумы Илья Вольфсон («Единая Россия») предложил Банку России ввести обязательные кредитные каникулы для граждан, которые стали жертвами мошенничества при покупке ИЖС. Свою инициативу он направил председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной. Вольфсону известно о почти 1000 мошеннических случаев во многих регионах страны, а их количество продолжает расти, говорится в письме.