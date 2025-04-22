Жертвы недобросовестных подрядчиков в ИЖС смогут получить реструктуризацию

По мнению регулятора, кредиторы должны анализировать каждую ситуацию и принимать во внимание финансовое положение заемщика, его социальный статус, а также наличие или отсутствие другого жилья. На основании этих данных банки могут принимать решения о реструктуризации долга, включая возможность не увеличивать процентную ставку из-за незавершенного строительства, переноса сроков погашения, отказа от применения штрафных санкций и др.