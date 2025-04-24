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Костин заявил о наличии оснований для снижения ключевой ставки ЦБ

Ведомости

Ключевая ставка Банка России будет оставаться высокой достаточно долго, но есть основания для ее постепенного снижения к концу 2025 г. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин.

В финансовой организации считают, что к концу года ставка может составить примерно 19% с планомерным снижением в течение последующих двух лет. Костин отметил, что высокие ставки применяются как наиболее эффективный инструмент борьбы с инфляцией не только в России, но и в мире.

«В данном случае я не думаю, что у Центрального банка есть так уж много других инструментов, кроме как повысить ключевую ставку для того, чтобы снизить инфляцию до приемлемого уровня», – отметил он.

С 28 октября ключевая ставка Центробанка держится на уровне 21%. Большинство опрошенных «Ведомостями» аналитиков считают, что на заседании 25 апреля регулятор четвертый раз подряд сохранит ключевую ставку. Такое решение прогнозируют 20 из 21 эксперта, еще один экономист допускает снижение ставки до 20%. Если ставка будет сохранена, это станет самым продолжительным в истории поддержанием ставки на высоком уровне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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