Костин заявил о наличии оснований для снижения ключевой ставки ЦБ
В финансовой организации считают, что к концу года ставка может составить примерно 19% с планомерным снижением в течение последующих двух лет. Костин отметил, что высокие ставки применяются как наиболее эффективный инструмент борьбы с инфляцией не только в России, но и в мире.
«В данном случае я не думаю, что у Центрального банка есть так уж много других инструментов, кроме как повысить ключевую ставку для того, чтобы снизить инфляцию до приемлемого уровня», – отметил он.
С 28 октября ключевая ставка Центробанка держится на уровне 21%. Большинство опрошенных «Ведомостями» аналитиков считают, что на заседании 25 апреля регулятор четвертый раз подряд сохранит ключевую ставку. Такое решение прогнозируют 20 из 21 эксперта, еще один экономист допускает снижение ставки до 20%. Если ставка будет сохранена, это станет самым продолжительным в истории поддержанием ставки на высоком уровне.