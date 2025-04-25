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Пошлина на экспорт подсолнечного масла в мае снизится до 4500 рублей за тонну

Ведомости

В мае экспортная пошлина на подсолнечное масло из России снизится до 4500 руб. за т против 4 568,7 руб. в апреле. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минсельхоз РФ.

Пошлина на подсолнечный шрот также уменьшится – она составит 943,6 руб. за т по сравнению с 939,5 руб. месяцем ранее.

Индикативные цены, на основании которых рассчитываются пошлины, в мае составили $1 090,5 за т подсолнечного масла (против $1 065,7 в апреле) и $211,2 за т шрота (против $206,1 ранее).

Инфляция в России в марте ускорилась до 10,34% в годовом выражении после 10,06% в феврале, следовало из данных Росстата. При этом в месячном выражении рост цен замедлился до 0,65% после 0,81% и 1,23% двумя месяцами ранее. С начала года инфляция составила 2,71%.

Рост цен на плодоовощи за месяц составил 0,25%. Среди них выросли цены на картофель (+17,2%), свеклу (+9,9%), помидоры (+9,4%), капусту белокочанную (+8,2%), бананы (+6,2%), морковь (+4,7%). Хлеб подорожал на 1,4%. Снизились цены на огурцы (-26,3%), перец (-7,9%), яйца (-3,98%), курицу (-1,65%), сахар (-0,11%), масло подсолнечное (-0,05%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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