Пошлина на экспорт подсолнечного масла в мае снизится до 4500 рублей за тонну
Пошлина на подсолнечный шрот также уменьшится – она составит 943,6 руб. за т по сравнению с 939,5 руб. месяцем ранее.
Индикативные цены, на основании которых рассчитываются пошлины, в мае составили $1 090,5 за т подсолнечного масла (против $1 065,7 в апреле) и $211,2 за т шрота (против $206,1 ранее).
Инфляция в России в марте ускорилась до 10,34% в годовом выражении после 10,06% в феврале, следовало из данных Росстата. При этом в месячном выражении рост цен замедлился до 0,65% после 0,81% и 1,23% двумя месяцами ранее. С начала года инфляция составила 2,71%.
Рост цен на плодоовощи за месяц составил 0,25%. Среди них выросли цены на картофель (+17,2%), свеклу (+9,9%), помидоры (+9,4%), капусту белокочанную (+8,2%), бананы (+6,2%), морковь (+4,7%). Хлеб подорожал на 1,4%. Снизились цены на огурцы (-26,3%), перец (-7,9%), яйца (-3,98%), курицу (-1,65%), сахар (-0,11%), масло подсолнечное (-0,05%).