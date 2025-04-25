Пошлина на экспорт подсолнечного масла в мае снизится до 4500 рублей за тонну

Инфляция в России в марте ускорилась до 10,34% в годовом выражении после 10,06% в феврале, следовало из данных Росстата. При этом в месячном выражении рост цен замедлился до 0,65% после 0,81% и 1,23% двумя месяцами ранее. С начала года инфляция составила 2,71%.