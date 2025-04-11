Инфляция в марте ускорилась в годовом выражении
Инфляция в России в марте ускорилась до 10,34% в годовом выражении после 10,06% в феврале, следует из данных Росстата. При этом в месячном выражении рост цен замедлился до 0,65% после 0,81% и 1,23% двумя месяцами ранее. С начала года инфляция составила 2,71%.
Больше всего за месяц выросли в цене услуги – на 1,01% (12,87% год к году). Продовольственные товары подорожали на 0,83% (12,42% в годовом выражении), непродовольственные – на 0,14% (5,93% год к году).
Рост цен на плодоовощи за месяц составил 0,25%. Среди них выросли цены на картофель (+17,2%), свеклу (+9,9%), помидоры (+9,4%), капусту белокочанную (+8,2%), бананы (+6,2%), морковь (+4,7%). Хлеб подорожал на 1,4%. Снизились цены на огурцы (-26,3%), перец (-7,9%), яйца (-3,98%), курицу (-1,65%), сахар (-0,11%), масло подсолнечное (-0,05%).
В марте цены на лекарственные препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,7%, на остальные лекарства – на 1,8%. Среди медицинских товаров подорожали бинты на 1,4%, вата – на 1,2%.
Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, изменились цены: на мыло туалетное (+1,3%), пасты зубные (+1,1%), сухие корма для домашних животных (+1,0%). Среди непродовольственных товаров упали цены на смартфоны (-3,8%) и телевизоры (-2,7%).
Цены на бензин автомобильный изменились на +0,6%, дизельное топливо (+0,1%). Снизились цены на газовое моторное топливо (-4,2%).
В марте среди услуг пассажирского транспорта выросли цены и тарифы на проезд в различных вагонах в поездах дальнего следования от +3,9% до +14,3%, на такси – на 0,8%. Среди услуг зарубежного туризма выросли цены на поездки на отдых в Египет (+7,3%), страны Закавказья (+6,1%), Турцию (+4,6%), отдельные страны Средней Азии (+3,7%), Белоруссию (+2,2%). Стали дешевле поездки в ОАЭ (-4,5%) и отдельные страны ЮгоВосточной Азии (-3,7%).
ЦБ ожидает инфляцию к концу года в диапазоне 7-8%.