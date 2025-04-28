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МФО выдали бизнесу почти 130 млрд рублей за 2024 год

Ведомости

В 2024 г. микрофинансовые организации (МФО) значительно нарастили объемы кредитования бизнеса, выдав предпринимателям почти 130 млрд руб. Это на четверть больше показателя предыдущего года, сообщили в Банке России.

По данным регулятора, на конец 2024 г. клиентами МФО стали 75 000 малых и средних компаний, а также индивидуальных предпринимателей. Впервые коммерческие МФО обошли государственные по объемам выданных займов: они предоставили бизнесу более 73 млрд руб., что на 54% превышает результат 2023 г. Основным фактором роста стало активное внедрение цифровых технологий – более 90% займов коммерческими МФО были оформлены дистанционно. Преимущественно услуги таких организаций использовали небольшие компании и предприниматели, работающие в сфере торговли, включая поставщиков маркетплейсов.

Государственные МФО, в свою очередь, сосредоточились на финансировании предприятий в строительстве, транспорте, производстве товаров, сельском хозяйстве и других отраслях, часто поддерживая региональный бизнес. Среди их клиентов оказались проекты, участвующие в программе импортозамещения. Благодаря мерам государственной поддержки средняя процентная ставка по займам госструктур составила 7% годовых. А вот у коммерческих МФО она оказалась значительно выше – 46% годовых.

В Госдуме сейчас рассматривается законопроект, предусматривающий увеличение максимально возможной суммы микрозайма для бизнеса с текущих 5 млн до 15 млн руб.

«Это будет способствовать расширению доступа малых и средних компаний к заемным средствам», – пояснили в ЦБ.

24 апреля стало известно, что коллекторы скупили у МФО рекордный для первых кварталов объем долгов. Всего за январь – март МФО выставили на продажу просрочки на 26,8 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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