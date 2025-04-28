МФО выдали бизнесу почти 130 млрд рублей за 2024 год
В 2024 г. микрофинансовые организации (МФО) значительно нарастили объемы кредитования бизнеса, выдав предпринимателям почти 130 млрд руб. Это на четверть больше показателя предыдущего года, сообщили в Банке России.
По данным регулятора, на конец 2024 г. клиентами МФО стали 75 000 малых и средних компаний, а также индивидуальных предпринимателей. Впервые коммерческие МФО обошли государственные по объемам выданных займов: они предоставили бизнесу более 73 млрд руб., что на 54% превышает результат 2023 г. Основным фактором роста стало активное внедрение цифровых технологий – более 90% займов коммерческими МФО были оформлены дистанционно. Преимущественно услуги таких организаций использовали небольшие компании и предприниматели, работающие в сфере торговли, включая поставщиков маркетплейсов.
Государственные МФО, в свою очередь, сосредоточились на финансировании предприятий в строительстве, транспорте, производстве товаров, сельском хозяйстве и других отраслях, часто поддерживая региональный бизнес. Среди их клиентов оказались проекты, участвующие в программе импортозамещения. Благодаря мерам государственной поддержки средняя процентная ставка по займам госструктур составила 7% годовых. А вот у коммерческих МФО она оказалась значительно выше – 46% годовых.
В Госдуме сейчас рассматривается законопроект, предусматривающий увеличение максимально возможной суммы микрозайма для бизнеса с текущих 5 млн до 15 млн руб.
«Это будет способствовать расширению доступа малых и средних компаний к заемным средствам», – пояснили в ЦБ.
24 апреля стало известно, что коллекторы скупили у МФО рекордный для первых кварталов объем долгов. Всего за январь – март МФО выставили на продажу просрочки на 26,8 млрд руб.