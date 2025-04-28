МФО выдали бизнесу почти 130 млрд рублей за 2024 год

По данным регулятора, на конец 2024 г. клиентами МФО стали 75 000 малых и средних компаний, а также индивидуальных предпринимателей. Впервые коммерческие МФО обошли государственные по объемам выданных займов: они предоставили бизнесу более 73 млрд руб., что на 54% превышает результат 2023 г. Основным фактором роста стало активное внедрение цифровых технологий – более 90% займов коммерческими МФО были оформлены дистанционно. Преимущественно услуги таких организаций использовали небольшие компании и предприниматели, работающие в сфере торговли, включая поставщиков маркетплейсов.