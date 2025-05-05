ЦБ незначительно повысил курс доллара на 6 мая
Банк России повысил курс доллара на 0,42 руб. до 81,91 руб. на 6 мая. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Центробанк (ЦБ) также повысил курсы евро и юаня. Евро вырос на 0,07 руб. до 92,91 руб. Юань же на 0,13 руб., достигнув 11,3 руб.
ЦБ устанавливает официальный курс валют на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Стоимость формируется после введения санкций в отношении Мосбиржи в июне 2024 г.
На заседании совета директоров 25 апреля Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Регулятор подчеркнул, что текущий уровень ставки необходим для замедления темпов роста цен и достижения целевого уровня инфляции в 4% в будущем.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина после заседания отметила, что текущее укрепление рубля соответствует плану по снижению инфляции до целевого показателя. По ее словам, если укрепление курса рубля будет устойчивым, это создаст пространство для более раннего снижения ключевой ставки.