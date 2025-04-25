Набиуллина: укрепление рубля способствует замедлению инфляции
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что текущее укрепление рубля соответствует цели по возвращению инфляции к целевому уровню в 4%. Об этом она сообщила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.
«Если укрепление курса рубля будет устойчивым, то это будет обозначать, что создается пространство для более раннего снижения ключевой ставки», – сказала глава Центробанка.
На заседании 25 апреля совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Это уже четвертое заседание подряд, на котором ставка остается неизменной на рекордно высоком уровне.
В ЦБ подчеркнули необходимость длительного поддержания жестких денежно-кредитных условий. По мнению регулятора, высокая ключевая ставка обеспечит замедление текущих темпов роста цен и позволит в будущем закрепить инфляцию на целевом уровне в 4%.
Согласно прогнозам Центробанка, в 2025 г. цены вырастут на 7–8%, а в 2026 г. – на 4%. После этого инфляция стабилизируется.