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Центробанк ожидает роста цен на 4% в 2026 году

Ведомости

В 2025 г. цены вырастут на 7-8%, а в следующем году – на 4%. После этого инфляция стабилизируется на целевом уровне. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

25 апреля Центробанк оставил прогноз инфляции на 2025 г. в диапазоне 7-8%. В 2026 г. регулятор ожидает возвращения к целевому уровню в 4%. Влияние жесткой денежно-кредитной политики помогает снизить инфляционное давление. При этом на данном этапе преждевременно делать выводы о стабильности возникших тенденций, указал ЦБ. По оценкам на 21 апреля, годовая инфляция составила 10,3%.

В базовом сценарии Центробанк ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться. Этому поспособствуют охлаждение кредитования и высокая сберегательная активность.

В этот же день по итогам заседания совета директоров регулятор в четвертый раз сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Этого ожидали 20 из 21 опрошенного экономиста консенсус-прогноза «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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