Центробанк ожидает роста цен на 4% в 2026 году
В 2025 г. цены вырастут на 7-8%, а в следующем году – на 4%. После этого инфляция стабилизируется на целевом уровне. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.
25 апреля Центробанк оставил прогноз инфляции на 2025 г. в диапазоне 7-8%. В 2026 г. регулятор ожидает возвращения к целевому уровню в 4%. Влияние жесткой денежно-кредитной политики помогает снизить инфляционное давление. При этом на данном этапе преждевременно делать выводы о стабильности возникших тенденций, указал ЦБ. По оценкам на 21 апреля, годовая инфляция составила 10,3%.
В базовом сценарии Центробанк ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться. Этому поспособствуют охлаждение кредитования и высокая сберегательная активность.
В этот же день по итогам заседания совета директоров регулятор в четвертый раз сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Этого ожидали 20 из 21 опрошенного экономиста консенсус-прогноза «Ведомостей».