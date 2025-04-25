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ЦБ сохранил прогноз по инфляции на уровне 7-8%

Ведомости

Банк России оставил прогноз инфляции на 2025 г. в диапазоне 7-8%, в 2026 г. регулятор по-прежнему ожидает возвращения к целевому уровню в 4%. Об этом говорится в сообщении Центробанка (ЦБ) по итогам заседания совета директоров.

В I квартале с учетом сезонных колебаний рост цен снизился до 8,3% в годовом исчислении по сравнению с 12,9% в IV квартале 2024 г. Базовая инфляция в среднем составила 8,9%, что ниже предыдущего показателя, который составлял 13,4%.

В ЦБ отметили, что влияние жесткой денежно-кредитной политики на спрос все более сказывается на снижении инфляционного давления. Тем не менее на данном этапе преждевременно делать выводы о стабильности возникших тенденций. По оценкам на 21 апреля, годовая инфляция составила 10,3%.

Инфляционные ожидания среди населения, бизнеса и участников финансового рынка с марта существенно не изменились и остаются на высоком уровне. В сообщении говорится, что это затрудняет более быстрое замедление инфляции.

В базовом сценарии Банк России ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться. Этому будут способствовать охлаждение кредитования и высокая сберегательная активность.

По итогам того же заседания совет директоров ЦБ в четвертый раз сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. 

На неделе с 15 по 21 апреля инфляция составила 0,09% в сравнении с 0,11% на прошлой. Цены на непродовольственные товары продолжили снижаться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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