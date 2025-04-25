ЦБ сохранил прогноз по инфляции на уровне 7-8%

В ЦБ отметили, что влияние жесткой денежно-кредитной политики на спрос все более сказывается на снижении инфляционного давления. Тем не менее на данном этапе преждевременно делать выводы о стабильности возникших тенденций. По оценкам на 21 апреля, годовая инфляция составила 10,3%.