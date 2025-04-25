ЦБ сохранил прогноз по инфляции на уровне 7-8%
Банк России оставил прогноз инфляции на 2025 г. в диапазоне 7-8%, в 2026 г. регулятор по-прежнему ожидает возвращения к целевому уровню в 4%. Об этом говорится в сообщении Центробанка (ЦБ) по итогам заседания совета директоров.
В I квартале с учетом сезонных колебаний рост цен снизился до 8,3% в годовом исчислении по сравнению с 12,9% в IV квартале 2024 г. Базовая инфляция в среднем составила 8,9%, что ниже предыдущего показателя, который составлял 13,4%.
В ЦБ отметили, что влияние жесткой денежно-кредитной политики на спрос все более сказывается на снижении инфляционного давления. Тем не менее на данном этапе преждевременно делать выводы о стабильности возникших тенденций. По оценкам на 21 апреля, годовая инфляция составила 10,3%.
Инфляционные ожидания среди населения, бизнеса и участников финансового рынка с марта существенно не изменились и остаются на высоком уровне. В сообщении говорится, что это затрудняет более быстрое замедление инфляции.
В базовом сценарии Банк России ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться. Этому будут способствовать охлаждение кредитования и высокая сберегательная активность.
По итогам того же заседания совет директоров ЦБ в четвертый раз сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.
На неделе с 15 по 21 апреля инфляция составила 0,09% в сравнении с 0,11% на прошлой. Цены на непродовольственные товары продолжили снижаться.