Инфляция в России замедлилась до 0,09% на неделе с 15 по 21 апреля
Инфляция на неделе с 15 по 21 апреля составила 0,09% в сравнении с 0,11% на прошлой. Цены на непродовольственные товары продолжают снижаться вторую неделю, сообщает Минэкономразвития в обзоре «О текущей ценовой ситуации». Годовая инфляция составила 10,35% на 21 апреля.
«На отчетной неделе возобновилось снижение цен на легковые автомобили (-0,1% н/н), ускорилось удешевление одежды и обуви, продолжили дешеветь электро- и бытовые приборы (-0,6% н/н)», – говорится в отчете. Бензин и дизельное топливо сохранили уровень цен прошлой недели (0,1%).
Плодоовощная продукция с 15 по 21 апреля подорожала на 1,3%, в то время как неделей ранее рост цен составил 1,1%. Быстрее всего увеличилась стоимость капусты – на 6,3%, лука – на 5,6%, свеклы – на 4,7%, картофеля – на 3,7%, моркови – на 3,4%. Огурцы, помидоры и бананы становятся все дешевле – на 1,1%, 1,0% и 0,8%.
Курица, масло и мука продолжают дешеветь (-0,5%, -0,2%, -0,2%), снижение цен на сыр составило 0,1%, на творог – 0,2%. На мировом уровне уменьшается стоимость сахара, соевых бобов и пальмового масла, в то время как говядина продолжает расти (+2,3%).