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Инфляция в России замедлилась до 0,09% на неделе с 15 по 21 апреля

Ведомости

Инфляция на неделе с 15 по 21 апреля составила 0,09% в сравнении с 0,11% на прошлой. Цены на непродовольственные товары продолжают снижаться вторую неделю, сообщает Минэкономразвития в обзоре «О текущей ценовой ситуации». Годовая инфляция составила 10,35% на 21 апреля.

«На отчетной неделе возобновилось снижение цен на легковые автомобили (-0,1% н/н), ускорилось удешевление одежды и обуви, продолжили дешеветь электро- и бытовые приборы (-0,6% н/н)», – говорится в отчете. Бензин и дизельное топливо сохранили уровень цен прошлой недели (0,1%).

Плодоовощная продукция с 15 по 21 апреля подорожала на 1,3%, в то время как неделей ранее рост цен составил 1,1%. Быстрее всего увеличилась стоимость капусты – на 6,3%, лука – на 5,6%, свеклы – на 4,7%, картофеля – на 3,7%, моркови – на 3,4%. Огурцы, помидоры и бананы становятся все дешевле – на 1,1%, 1,0% и 0,8%.

Курица, масло и мука продолжают дешеветь (-0,5%, -0,2%, -0,2%), снижение цен на сыр составило 0,1%, на творог – 0,2%. На мировом уровне уменьшается стоимость сахара, соевых бобов и пальмового масла, в то время как говядина продолжает расти (+2,3%).

Ранее Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции до 7,6% в 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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