Инфляция в России замедлилась до 0,09% на неделе с 15 по 21 апреля

Плодоовощная продукция с 15 по 21 апреля подорожала на 1,3%, в то время как неделей ранее рост цен составил 1,1%. Быстрее всего увеличилась стоимость капусты – на 6,3%, лука – на 5,6%, свеклы – на 4,7%, картофеля – на 3,7%, моркови – на 3,4%. Огурцы, помидоры и бананы становятся все дешевле – на 1,1%, 1,0% и 0,8%.