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Венгерская OTP Group удвоила прибыль в России

Ведомости

Чистая прибыль «ОТП банка» (входит в венгерскую OTP Group) составила 13,5 млрд руб. в I квартале 2025 г. Это следует из отчетности группы.

Прибыль составила 61 млрд венгерских форинтов, что соответствует 13,5 млрд руб. Это почти в два раза больше аналогичного периода прошлого года. Чистый процентный доход российского «ОТП банка» составил 66,3 млрд форинтов (рост на 64% относительно I квартала 2024 г.), чистый комиссионный доход – 18,9 млрд форинтов (рост на 94%).

Рентабельность капитала (ROE) составила 67,2% после 40% годом ранее. Маржинальность сократилась с 9,99% до 9,76% на фоне роста потребительского кредитования и активного привлечения банком корпоративных депозитов.

Кредитный портфель вырос до 1,42 трлн форинтов (на 84%). Розничный кредитный портфель вырос до 1,35 трлн форинтов (на 86%). Корпоративный кредитный портфель упал до 4,7 мдрд форинтов (на 72%).

5 мая акционеры «ОТП банка» на общем собрании утвердили выплату дивидендов по результатам 2024 г. в размере 0,018 руб. на одну акцию. Также была утверждена сумма чистой прибыли, полученной за прошлый год, – 33,6 млрд руб. Ее часть в размере 5,129 млрд руб. была направлена на дивиденды по результатам 2024 г. 

С 1 мая в венгерском OTP Bank сменился генеральный директор. Эту должность занял сын прежнего руководителя Шандора Чайни Петер Чайни. В апреле совет директоров банка принял решение разделить функции председателя совета директоров и генерального директора банка. Обе позиции более 30 лет занимал Шандор Чайни.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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