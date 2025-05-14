Венгерская OTP Group удвоила прибыль в России
Чистая прибыль «ОТП банка» (входит в венгерскую OTP Group) составила 13,5 млрд руб. в I квартале 2025 г. Это следует из отчетности группы.
Прибыль составила 61 млрд венгерских форинтов, что соответствует 13,5 млрд руб. Это почти в два раза больше аналогичного периода прошлого года. Чистый процентный доход российского «ОТП банка» составил 66,3 млрд форинтов (рост на 64% относительно I квартала 2024 г.), чистый комиссионный доход – 18,9 млрд форинтов (рост на 94%).
Рентабельность капитала (ROE) составила 67,2% после 40% годом ранее. Маржинальность сократилась с 9,99% до 9,76% на фоне роста потребительского кредитования и активного привлечения банком корпоративных депозитов.
Кредитный портфель вырос до 1,42 трлн форинтов (на 84%). Розничный кредитный портфель вырос до 1,35 трлн форинтов (на 86%). Корпоративный кредитный портфель упал до 4,7 мдрд форинтов (на 72%).
5 мая акционеры «ОТП банка» на общем собрании утвердили выплату дивидендов по результатам 2024 г. в размере 0,018 руб. на одну акцию. Также была утверждена сумма чистой прибыли, полученной за прошлый год, – 33,6 млрд руб. Ее часть в размере 5,129 млрд руб. была направлена на дивиденды по результатам 2024 г.
С 1 мая в венгерском OTP Bank сменился генеральный директор. Эту должность занял сын прежнего руководителя Шандора Чайни Петер Чайни. В апреле совет директоров банка принял решение разделить функции председателя совета директоров и генерального директора банка. Обе позиции более 30 лет занимал Шандор Чайни.