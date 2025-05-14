Венгерская OTP Group удвоила прибыль в России

5 мая акционеры «ОТП банка» на общем собрании утвердили выплату дивидендов по результатам 2024 г. в размере 0,018 руб. на одну акцию. Также была утверждена сумма чистой прибыли, полученной за прошлый год, – 33,6 млрд руб. Ее часть в размере 5,129 млрд руб. была направлена на дивиденды по результатам 2024 г.