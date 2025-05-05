Акционеры «ОТП банка» утвердили финальные дивиденды за 2024 год
Акционеры «ОТП банка» на общем собрании утвердили выплату финальных дивидендов по результатам 2024 г. в размере 0,018 руб. на одну акцию, говорится в отчете банка.
На собрании также утвердили сумму чистой прибыли, полученной за прошлый год, – 33,6 млрд руб. Ее часть в размере 5,129 млрд руб. была направлена на дивиденды по результатам 2024 г. Дата, когда можно будет получить выплаты, назначена на 11 мая.
Всего на выплату промежуточных и финальных дивидендов в 2024 г. банк направит 22,8 млрд руб.
Совет директоров крупнейшего венгерского коммерческого банка OTP Bank (владеет российским «ОТП банком») принял решение с 1 мая разделить функции председателя совета директоров и генерального директора банка – обе позиции более 30 лет занимал Шандор Чайни. Изменения не повлияли на стратегическое руководство и подход OTP Group, поскольку Чайни остается председателем совета директоров и отвечает за стратегию группы.
OTP Group охватывает разные направления в сферах финансового, страхового, инвестиционного и банковского бизнеса. Группа имеет дочерние банки в разных странах, включая Албанию, Болгарию, Хорватию, Сербию, Россию, Молдову, Черногорию, Словению и Узбекистан.