Акционеры «ОТП банка» утвердили финальные дивиденды за 2024 год

На собрании также утвердили сумму чистой прибыли, полученной за прошлый год, – 33,6 млрд руб. Ее часть в размере 5,129 млрд руб. была направлена на дивиденды по результатам 2024 г. Дата, когда можно будет получить выплаты, назначена на 11 мая.