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Акционеры «ОТП банка» утвердили финальные дивиденды за 2024 год

Ведомости

Акционеры «ОТП банка» на общем собрании утвердили выплату финальных дивидендов по результатам 2024 г. в размере 0,018 руб. на одну акцию, говорится в отчете банка.

На собрании также утвердили сумму чистой прибыли, полученной за прошлый год, – 33,6 млрд руб. Ее часть в размере 5,129 млрд руб. была направлена на дивиденды по результатам 2024 г. Дата, когда можно будет получить выплаты, назначена на 11 мая.

Всего на выплату промежуточных и финальных дивидендов в 2024 г. банк направит 22,8 млрд руб.

Совет директоров крупнейшего венгерского коммерческого банка OTP Bank (владеет российским «ОТП банком») принял решение с 1 мая разделить функции председателя совета директоров и генерального директора банка – обе позиции более 30 лет занимал Шандор Чайни. Изменения не повлияли на стратегическое руководство и подход OTP Group, поскольку Чайни остается председателем совета директоров и отвечает за стратегию группы.

OTP Group охватывает разные направления в сферах финансового, страхового, инвестиционного и банковского бизнеса. Группа имеет дочерние банки в разных странах, включая Албанию, Болгарию, Хорватию, Сербию, Россию, Молдову, Черногорию, Словению и Узбекистан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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