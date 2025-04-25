В венгерском OTP Bank с 1 мая сменится генеральный директор

В венгерском OTP Bank с 1 мая сменится генеральный директорЭту должность займет сын действующего главы банка Шандора Чайни
Совет директоров крупнейшего венгерского коммерческого банка OTP Bank (владеет российским «ОТП банком») принял решение с 1 мая разделить функции председателя совета директоров и генерального директора банка – обе позиции более 30 лет занимал Шандор Чайни, говорится в сообщении банка.
Шандор Чайни продолжит занимать должность председателя совета директоров OTP Bank, а его сын Петер Чайни займет пост генерального директора.
Изменения не повлияют на стратегическое руководство и подход OTP Group, поскольку Шандор Чайни остается председателем совета директоров и отвечает за стратегию группы, передал «Ведомостям» представитель венгерской группы через пресс-службу «ОТП банка», отвечая на вопрос о влиянии смены руководства на деятельность в России.
Чайни-старший возглавлял OTP Bank с 1992 г. Под его руководством OTP Group достигла «выдающихся успехов» в Центральной и Восточной Европе, отмечается в сообщении венгерского банка: рыночная капитализация OTP увеличилась более чем в 200 раз, а группа достигла международного масштаба. Венгерская OTP Group сейчас обслуживает 17 млн клиентов в 11 странах и насчитывает 40 000 сотрудников. Общие активы группы превышают 100 млрд евро.
Шандор Чайни на посту председателя совета директоров продолжит отвечать за стратегическое направление OTP Group, включая определение стратегий роста и развития, а также контролировать назначение и увольнение членов руководства, включая руководителей дочерних банков, говорится в сообщении банка. «Я вижу большой потенциал для дальнейшего роста через сделки M&A и улучшение как цифровых, так и традиционных технологий для повышения нашей эффективности, и эти шаги будет продолжать определять совет директоров», – приводятся в релизе его слова.
Петер Чайни сейчас является заместителем генерального директора и руководителем диджитал дивизиона (Head of OTP Bank's Digital Division), а также входит в совет директоров. В свою очередь, его на посту руководителя дивизиона заменит Андраш Себёк, который до этого был партнером консалтинговой компании McKinsey & Company.
«Я ожидаю, что на посту генерального директора смогу способствовать еще более быстрой и качественной реализации целей для эффективной работы, поскольку теперь разделение операционного и стратегического управления позволит сфокусироваться на управленческих задачах», – сказал Петер Чайни, чьи слова приводятся в релизе банка.
Петер Чайни получил степень бакалавра экономики в City University of London в 2006 г., затем магистра финансов в IE Business School в Мадриде в 2007 г. и MBA в Kellogg School of Management в 2015 г. Он присоединился к OTP Bank в 2016 г. как управляющий директор Дирекции цифровых продаж и развития. С 2019 по 2021 г. он курировал agile развитие и операционную деятельность. В марте 2021 г. Петер Чайни стал заместителем генерального директора и руководителем диджитал дивизиона, а с апреля 2021 г. – членом совета директоров OTP Bank.
OTP Group охватывает ряд разных направлений в сферах финансового, страхового, инвестиционного и банковского бизнеса – от управления активами до лизинга и пенсионного фонда. Группа имеет дочерние банки в разных странах, включая Албанию, Болгарию, Хорватию, Сербию, Россию, Молдову, Черногорию, Словению и Узбекистан.
После начала военной спецоперации в 2022 г. OTP Group сообщила, что анализирует все возможные сценарии своего дальнейшего присутствия в России. Но конкретные решения и шаги группой не озвучивались. В январе 2025 г. в российском «ОТП банке» заявили, что не рассматривают приостановку работы и не ведут переговоров о смене структуры собственности, писал ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.
В 2024 г. Европейский центральный банк выдал предписание о сокращении бизнеса в России австрийской банковской группе Raiffeisenbank International (Райффайзенбанк) и итальянской финансовой группе UniCredit («Юникредит банк»). Но венгерский OTP Bank не получал уведомления от европейского регулятора.
По итогам 2024 г. банк увеличил чистую прибыль по МСФО на 43% – до 136,9 млрд венгерских форинтов (33,1 млрд руб.) по сравнению с 95,7 млрд форинтов (23,1 млрд руб.) в 2023 г., говорилось в отчете материнской OTP Group. Чистый процентный доход «ОТП банка» вырос на 53% до 187,1 млрд форинтов (45,2 млрд руб.), чистая процентная маржа сократилась до 9,86% с 10,2%. Операционные расходы в 2024 г. составили 91,4 млрд форинтов (22,1 млрд руб.), увеличившись за год на 23%.
Совокупный кредитный портфель до вычета резервов в 2024 г. вырос на 54% – до 1,111 трлн форинтов (269 млрд руб.), а средства клиентов достигли 1,882 трлн форинтов (455 млрд руб.), увеличившись за год на 71%.
«ОТП банк» по итогам 2024 г. занимал 22-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА». Активы банка на 31 декабря 2024 г. достигли 2,371 трлн форинтов (573 млрд руб.), увеличившись за год на 61%.
OTP Group продолжает получать дивиденды от российского ОТП банка. С сентября 2023 г. выплаты на 41,8 млрд руб. были одобрены Банком России (в том числе 4,7 млрд руб. в IV квартале 2024 г.).