В венгерском OTP Bank с 1 мая сменится генеральный директор

Петер Чайни получил степень бакалавра экономики в City University of London в 2006 г., затем магистра финансов в IE Business School в Мадриде в 2007 г. и MBA в Kellogg School of Management в 2015 г. Он присоединился к OTP Bank в 2016 г. как управляющий директор Дирекции цифровых продаж и развития. С 2019 по 2021 г. он курировал agile развитие и операционную деятельность. В марте 2021 г. Петер Чайни стал заместителем генерального директора и руководителем диджитал дивизиона, а с апреля 2021 г. – членом совета директоров OTP Bank.