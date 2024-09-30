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Клиенты Райффайзенбанка хлынули в российский «ОТП банк»

Из-за этого «дочка» венгерской группы стала возвращать часть платежей в Европу
Артем Кульша
По мнению экспертов, роль ОТП в сфере валютных транзакций может вырасти еще и банк имеет шанс стать основным в расчетах с Европой/ Максим Стулов / Ведомости

Российский дочерний банк венгерской группы OTP, «ОТП банк», столкнулся с наплывом клиентов-юрлиц, после того как со 2 сентября Райффайзенбанк перестал совершать переводы в валюте для большинства клиентов. Из-за этого ОТП стал возвращать часть платежей в ЕС в евро: их отклоняет головной банк, который выступает корреспондентом российской «дочки» по платежам в европейской валюте. Об этом «Ведомостям» рассказали три клиента ОТП из числа импортеров. Также с проблемой столкнулся поставщик полиграфических материалов ГК «Дубль В», рассказала его финансовый директор Наталья Кузнецова. Управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев также знает о таких случаях.

Нехватка ресурсов могла вызвать временную задержку обработки валютных транзакций из России, прокомментировал представитель венгерского OTP. Банк работает над решением проблемы и не взимает либо возвращает комиссию за перевод, если он вернулся, подчеркнул он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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