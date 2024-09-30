Клиенты Райффайзенбанка хлынули в российский «ОТП банк»

Российский дочерний банк венгерской группы OTP, «ОТП банк», столкнулся с наплывом клиентов-юрлиц, после того как со 2 сентября Райффайзенбанк перестал совершать переводы в валюте для большинства клиентов. Из-за этого ОТП стал возвращать часть платежей в ЕС в евро: их отклоняет головной банк, который выступает корреспондентом российской «дочки» по платежам в европейской валюте. Об этом «Ведомостям» рассказали три клиента ОТП из числа импортеров. Также с проблемой столкнулся поставщик полиграфических материалов ГК «Дубль В», рассказала его финансовый директор Наталья Кузнецова. Управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев также знает о таких случаях.