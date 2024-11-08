Венгерский OTP Bank увеличил прибыль в России за III квартал на 60%

Чистый процентный доход российского подразделения достиг 47,8 млрд форинтов (12,2 млрд руб.). Чистый комиссионный доход составил 14,4 млрд форинтов (3,7 млрд руб.). Операционные расходы увеличились на 23%, в основном из-за высокой инфляции, хотя с начала спецоперации количество отделений в России банк сократил на 41%, а численность персонала уменьшилась на 25%, говорится в отчете. Рентабельность капитала в III квартале 2024 г. составила 43,1% против 36,7% во II квартале и 30,7% годом ранее. По итогам девяти месяцев показатель ROE составил 40% – это самый высокий показатель среди региональных банков группы.