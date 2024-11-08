Венгерский OTP Bank увеличил прибыль в России за III квартал на 60%
Чистая прибыль входящего в OTP Group российского «ОТП банка» в III квартале 2024 г. составила порядка 8,8 млрд руб., что на 22% больше, чем кварталом ранее, и на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета венгерской компании.
Чистая прибыль за девять месяцев 2024 г. выросла на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. – до 91,3 млрд форинтов (23,4 млрд руб.), тогда как на долю России приходится 10,7%, а в совокупных активах группы на РФ приходится примерно 5,2%, или 604,5 млрд руб.
Чистый процентный доход российского подразделения достиг 47,8 млрд форинтов (12,2 млрд руб.). Чистый комиссионный доход составил 14,4 млрд форинтов (3,7 млрд руб.). Операционные расходы увеличились на 23%, в основном из-за высокой инфляции, хотя с начала спецоперации количество отделений в России банк сократил на 41%, а численность персонала уменьшилась на 25%, говорится в отчете. Рентабельность капитала в III квартале 2024 г. составила 43,1% против 36,7% во II квартале и 30,7% годом ранее. По итогам девяти месяцев показатель ROE составил 40% – это самый высокий показатель среди региональных банков группы.
Совокупный кредитный портфель до вычета резервов в июле – сентябре вырос до 990,9 млрд форинтов (примерно 257 млрд руб.). Розничный кредитный портфель достиг 888,9 млрд форинтов (230 млрд руб.), а корпоративный — упал до 7,2 млрд форинтов (1,8 млрд руб.).
30 сентября «ОТП банк» столкнулся с наплывом клиентов-юрлиц после того, как со 2 сентября Райффайзенбанк перестал совершать переводы в валюте для большинства клиентов. Из-за этого ОТП стал возвращать часть платежей в ЕС в евро: их отклоняет головной банк, который выступает корреспондентом российской «дочки» по платежам в европейской валюте.