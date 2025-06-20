Греф назвал равновесным курс в 100 рублей за доллар
«Мы сегодня имеем курс на уровне 78-79 руб. за доллар. Это ощущают на себе, конечно, очень сильно все наши экспортные отрасли и, в первую очередь, бюджет», – сказал Греф.
Председатель правления Сбербанка предполагает, что к концу года Минфин встанет перед необходимостью покрытия дефицита новыми источниками.
16 июня Центробанк сообщал, что реальный эффективный курс рубля в мае вырос на 2,7% по сравнению с апрелем. За период с января по май 2025 г. укрепление составило 25,9%, что свидетельствует о продолжающемся росте реальной стоимости нацвалюты.
Отдельно выделялась динамика по ключевым валютам. В мае рубль укрепился к доллару на 3,7%, а с начала года – на 29,3%. К евро рубль показал рост на 2,9% за месяц и на 20,4% с начала года. ЦБ установил официальный курс доллара на 20 июня в 78,48 руб., а евро – 89,83 руб.