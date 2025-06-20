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Греф назвал равновесным курс в 100 рублей за доллар

Ведомости

Глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке «Сбера» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что текущий курс рубля по отношению к доллару занижен. По его мнению, равновесным является курс «100 плюс» руб. за доллар.

«Мы сегодня имеем курс на уровне 78-79 руб. за доллар. Это ощущают на себе, конечно, очень сильно все наши экспортные отрасли и, в первую очередь, бюджет», – сказал Греф.

Председатель правления Сбербанка предполагает, что к концу года Минфин встанет перед необходимостью покрытия дефицита новыми источниками.

16 июня Центробанк сообщал, что реальный эффективный курс рубля в мае вырос на 2,7% по сравнению с апрелем. За период с января по май 2025 г. укрепление составило 25,9%, что свидетельствует о продолжающемся росте реальной стоимости нацвалюты.

Отдельно выделялась динамика по ключевым валютам. В мае рубль укрепился к доллару на 3,7%, а с начала года – на 29,3%. К евро рубль показал рост на 2,9% за месяц и на 20,4% с начала года. ЦБ установил официальный курс доллара на 20 июня в 78,48 руб., а евро – 89,83 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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