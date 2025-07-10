Банк России впервые за два года снизил курс доллара ниже 78 рублей
Банк России понизил официальный курс доллара ниже 78 руб. впервые с мая 2023 г. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
На 11 июля доллар снижен на 0,27 руб. и достиг 77,9 руб. Курс юаня также снизился – на 0,03 руб. до 10,82 руб. Евро тем временем вырос на 0,08 руб. до 91,5 руб.
С декабря 2024 г. Центробанк рассчитывает курсы валют к рублю, опираясь на объединенные данные биржевого и внебиржевого сегментов рынка.
3 июля аналитики представили обновленные прогнозы по курсу доллара на 2025 г., которые оказались более оптимистичными. Согласно оценкам таких компаний, как «Альфа-капитал», «Т-инвестиции», ВТБ, Совкомбанк, Газпромбанк, «Цифра брокер», «Финам» и БКС, разброс прогнозов сократился на 10 руб. Теперь ожидаемый диапазон составляет 85–100 руб./$., тогда как до этого он находился в пределах 95–110 руб./$.