Газета
Телеграм
Главная / Финансы /

Банк России впервые за два года снизил курс доллара ниже 78 рублей

Ведомости

Банк России понизил официальный курс доллара ниже 78 руб. впервые с мая 2023 г. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На 11 июля доллар снижен на 0,27 руб. и достиг 77,9 руб. Курс юаня также снизился – на 0,03 руб. до 10,82 руб. Евро тем временем вырос на 0,08 руб. до 91,5 руб.

С декабря 2024 г. Центробанк рассчитывает курсы валют к рублю, опираясь на объединенные данные биржевого и внебиржевого сегментов рынка.

3 июля аналитики представили обновленные прогнозы по курсу доллара на 2025 г., которые оказались более оптимистичными. Согласно оценкам таких компаний, как «Альфа-капитал», «Т-инвестиции», ВТБ, Совкомбанк, Газпромбанк, «Цифра брокер», «Финам» и БКС, разброс прогнозов сократился на 10 руб. Теперь ожидаемый диапазон составляет 85–100 руб./$., тогда как до этого он находился в пределах 95–110 руб./$.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных