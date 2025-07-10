Банк России впервые за два года снизил курс доллара ниже 78 рублей

3 июля аналитики представили обновленные прогнозы по курсу доллара на 2025 г., которые оказались более оптимистичными. Согласно оценкам таких компаний, как «Альфа-капитал», «Т-инвестиции», ВТБ, Совкомбанк, Газпромбанк, «Цифра брокер», «Финам» и БКС, разброс прогнозов сократился на 10 руб. Теперь ожидаемый диапазон составляет 85–100 руб./$., тогда как до этого он находился в пределах 95–110 руб./$.