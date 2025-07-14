ЦБ повысил курсы доллара и евро на 15 июля
Центробанк РФ повысил официальные курсы иностранных валют на 15 июля: доллар вырос на 48 коп. до 78,37 руб, евро – на 65 коп. до 91,77 руб. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Курс китайского юаня на ту же дату был увеличен на 0,4 коп. до 10,89 руб.
В декабре 2024 г. ЦБ объявил о переходе на формирование официальных валютных курсов с использованием данных как биржевого, так и внебиржевого рынков. Ситуация изменилась после санкций США против инфраструктуры российского финансового рынка, что привело к остановке торгов ключевыми валютами на Мосбирже.
В январе 2025 г. курс доллара к рублю начал устойчивое снижение (10 января – 102,2 руб.). К концу мая американская валюта подешевела на 3,6%, достигнув минимального значения с мая 2023 г.
Согласно апрельскому опросу аналитиков, проведенному Банком России, среднегодовой курс доллара в 2025 г. может составить 95,2 руб.