Средние ставки по годовым и полугодовым вкладам упали до уровней июля 2024 года
Ставки по вкладам продолжают падать после снижения ключевой 25 июля до 18% с 20%. Средняя ставка по полугодовым вкладам с момента июльского заседания ЦБ в топ-20 банков уменьшилась на 0,56 п. п. до 15,87%, вернувшись к уровню начала июля 2024 г., показывает динамика индекса финансового маркетплейса «Финуслуги». Средняя ставка по годовым вкладам в двадцатке крупнейших банков снизилась на 0,73 п. п., достигнув отметки в 14,84% годовых, что также является минимальным значением с первой половины июля 2024 г. Ставка по трехмесячным вкладам упала на 0,70 п. п. до 16,58%.
Индекс «Финуслуг» охватывает депозитные предложения в топ-20 банков по объему привлеченных средств от населения. В расчете учитываются вклады на сумму 100 000 руб. без дополнительных условий, сроком на 3, 6 и 12 месяцев.
В период с 25 по 30 июля 2025 г. ставки снизили 15 из 20 крупнейших по объемам розничных средств банков, говорится в сообщении «Финуслуг». Сбербанк и ВТБ анонсировали снижение сразу после заседания ЦБ 25 июля, за ними последовали другие кредитные организации, например Газпромбанк и «Почта банк». Общее снижение средних ставок за июль составило 2,07–2,23 п. п. Максимальная ставка, предлагаемая на «Финуслугах», зафиксирована по промо-вкладу и составляет 30%.
Несмотря на ожидаемое снижение ключевой ставки, депозитные продукты продолжат представлять интерес для вкладчиков в течение продолжительного периода времени, говорила 25 июля председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. По ее словам, ключевая ставка будет снижаться постепенно, следуя за замедлением темпов инфляции. В результате доходность по банковским вкладам, как ожидается, будет превышать уровень инфляции, что позволит защитить сбережения населения от инфляционного обесценивания.
Согласно базовому прогнозу ЦБ, в 2025 г. ключевая ставка будет в пределах 18,8–19,6% годовых, а в 2026 г. снизится до 12–13% годовых. По оценкам аналитиков Совкомбанка, ставка может к концу года опуститься до 14%. Как следствие, ставки по депозитам могут упасть до 12–13%.
Несмотря на снижение ставок по депозитным продуктам, во второй половине года рынок сбережений продолжит рост и к концу года достигнет 67 трлн руб., из которых 63,5 трлн придется на рублевые сбережения, прогнозировал представитель ВТБ.