Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Средние ставки по годовым и полугодовым вкладам упали до уровней июля 2024 года

Ведомости

Ставки по вкладам продолжают падать после снижения ключевой 25 июля до 18% с 20%. Средняя ставка по полугодовым вкладам с момента июльского заседания ЦБ в топ-20 банков уменьшилась на 0,56 п. п. до 15,87%, вернувшись к уровню начала июля 2024 г., показывает динамика индекса финансового маркетплейса «Финуслуги». Средняя ставка по годовым вкладам в двадцатке крупнейших банков снизилась на 0,73 п. п., достигнув отметки в 14,84% годовых, что также является минимальным значением с первой половины июля 2024 г. Ставка по трехмесячным вкладам упала на 0,70 п. п. до 16,58%.

Индекс «Финуслуг» охватывает депозитные предложения в топ-20 банков по объему привлеченных средств от населения. В расчете учитываются вклады на сумму 100 000 руб. без дополнительных условий, сроком на 3, 6 и 12 месяцев.

В период с 25 по 30 июля 2025 г. ставки снизили 15 из 20 крупнейших по объемам розничных средств банков, говорится в сообщении «Финуслуг». Сбербанк и ВТБ анонсировали снижение сразу после заседания ЦБ 25 июля, за ними последовали другие кредитные организации, например Газпромбанк и «Почта банк». Общее снижение средних ставок за июль составило 2,07–2,23 п. п. Максимальная ставка, предлагаемая на «Финуслугах», зафиксирована по промо-вкладу и составляет 30%.

Несмотря на ожидаемое снижение ключевой ставки, депозитные продукты продолжат представлять интерес для вкладчиков в течение продолжительного периода времени, говорила 25 июля председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина. По ее словам, ключевая ставка будет снижаться постепенно, следуя за замедлением темпов инфляции. В результате доходность по банковским вкладам, как ожидается, будет превышать уровень инфляции, что позволит защитить сбережения населения от инфляционного обесценивания.

Согласно базовому прогнозу ЦБ, в 2025 г. ключевая ставка будет в пределах 18,8–19,6% годовых, а в 2026 г. снизится до 12–13% годовых. По оценкам аналитиков Совкомбанка, ставка может к концу года опуститься до 14%. Как следствие, ставки по депозитам могут упасть до 12–13%.

Несмотря на снижение ставок по депозитным продуктам, во второй половине года рынок сбережений продолжит рост и к концу года достигнет 67 трлн руб., из которых 63,5 трлн придется на рублевые сбережения, прогнозировал представитель ВТБ.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных