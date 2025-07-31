Средние ставки по годовым и полугодовым вкладам упали до уровней июля 2024 года

Ставки по вкладам продолжают падать после снижения ключевой 25 июля до 18% с 20%. Средняя ставка по полугодовым вкладам с момента июльского заседания ЦБ в топ-20 банков уменьшилась на 0,56 п. п. до 15,87%, вернувшись к уровню начала июля 2024 г., показывает динамика индекса финансового маркетплейса «Финуслуги». Средняя ставка по годовым вкладам в двадцатке крупнейших банков снизилась на 0,73 п. п., достигнув отметки в 14,84% годовых, что также является минимальным значением с первой половины июля 2024 г. Ставка по трехмесячным вкладам упала на 0,70 п. п. до 16,58%.