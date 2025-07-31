ЦБ установил официальный курс доллара ниже 81 рубля
Центральный банк России установил официальный курс доллара США на 1 августа на уровне 80,32 руб. Это на 1,52 руб. меньше предыдущего показателя. Данные опубликованы на официальном сайте регулятора.
Курс евро снизился еще более резко – на 3,08 руб., достигнув 91,88 руб. Колебания юаня минимальны – 11,09 руб. (–0,28 руб.).
31 июля стало известно, что ВТБ скорректировал прогноз по курсу доллара на конец 2025 г. Новый диапазон ожиданий составляет 86–90 руб. вместо ранее прогнозируемых 100 руб. Первый зампред банка Дмитрий Пьянов также отметил, что ВТБ ожидает дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России.
25 июля ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 2 п. п. – с 20 до 18% годовых. Регулятор подчеркнул, что дальнейшие решения будут зависеть от темпов замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.