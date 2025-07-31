ЦБ установил официальный курс доллара ниже 81 рубля

31 июля стало известно, что ВТБ скорректировал прогноз по курсу доллара на конец 2025 г. Новый диапазон ожиданий составляет 86–90 руб. вместо ранее прогнозируемых 100 руб. Первый зампред банка Дмитрий Пьянов также отметил, что ВТБ ожидает дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России.