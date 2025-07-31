ВТБ ожидает снижения ключевой ставки до конца 2025 года

ВТБ улучшил прогноз по чистой прибыли до 500 млрд с 430 млрд руб., а также по чистой процентной марже – до 1,5% c 1%. В первом полугодии 2025 г. чистая прибыль группы по МСФО составила 280,4 млрд руб. – на 1,2% выше, чем годом ранее. Рентабельность капитала снизилась до 20,7% с 24,3%. Изменение прогноза связано со смягчением денежно-кредитной политики и снижением процентных ставок, что способствует росту чистой процентной маржи и доходов, а также более благоприятной динамике комиссионных поступлений, говорил Пьянов.