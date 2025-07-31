ВТБ ожидает снижения ключевой ставки до конца 2025 года
ВТБ ожидает еще несколько снижений ключевой ставки до конца 2025 г., сообщил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов. По новому прогнозу ВТБ, ее средний уровень в 2025 г. составит 19,1% – в феврале оценка банка была 21%.
«Если раньше мы планировали, что весь год сохранится 21% ставка, то сейчас мы отразили [в новом прогнозе] все известные понижения — сначала на 1 п. п. (6 июня), потом на 2 п. п.(25 июля) Мы предполагаем еще несколько уменьшений», – заявил Пьянов.
Банк также изменил прогноз по курсу доллара на конец 2025 г. – с 100 руб. до 86–90. руб.
25 июля ЦБ снизил ключевую ставку на до 18% с 20% годовых, отметив, что дальнейшие решения будут зависеть от темпов замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Регулятор прогнозирует ставку в диапазоне 16,3–18% до конца года при среднем уровне 18,8–19,6%.
Макроопрос аналитиков, который провел ЦБ накануне заседания, предполагает среднюю ключевую ставку на этот год на уровне 19,3% после 20% в предыдущем опросе. На остаток 2025 г. она составит 17,4%, а в следующем году опустится в среднем до 13,8%, следует из консенсус-опроса.
Новый прогноз ЦБ впервые не предполагает возможности ее повышения, говорила ранее «Ведомостям» руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Теоретически ставка может остаться на текущем уровне 18%, но тогда прогноз на 2026 г. на уровне 12-13% будет недостижимым, считает экономист, автор Telegram-канала Truevalue Виктор Тунев. Большинство опрошенных «Ведомостями» экономистов считают, что к концу года ключевая ставка может снизиться до 14%.
ВТБ улучшил прогноз по чистой прибыли до 500 млрд с 430 млрд руб., а также по чистой процентной марже – до 1,5% c 1%. В первом полугодии 2025 г. чистая прибыль группы по МСФО составила 280,4 млрд руб. – на 1,2% выше, чем годом ранее. Рентабельность капитала снизилась до 20,7% с 24,3%. Изменение прогноза связано со смягчением денежно-кредитной политики и снижением процентных ставок, что способствует росту чистой процентной маржи и доходов, а также более благоприятной динамике комиссионных поступлений, говорил Пьянов.
При этом банк снизил прогноз по росту кредитного портфеля в 2025 г. до около 6% вместо 7-9% в февральском прогнозе. Рост кредитов юрлиц составит менее 7% против ранее ожидаемых 10%, а кредитов физлиц – менее 4% против 5%. По словам Пьянова, более сдержанные темпы роста позволят сохранить маржу и сбалансированность капитала.