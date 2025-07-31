Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

ВТБ ожидает снижения ключевой ставки до конца 2025 года

Ведомости

ВТБ ожидает еще несколько снижений ключевой ставки до конца 2025 г., сообщил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов. По новому прогнозу ВТБ, ее средний уровень в 2025 г. составит 19,1% – в феврале оценка банка была 21%.

«Если раньше мы планировали, что весь год сохранится 21% ставка, то сейчас мы отразили [в новом прогнозе] все известные понижения — сначала на 1 п. п. (6 июня), потом на 2 п. п.(25 июля) Мы предполагаем еще несколько уменьшений», – заявил Пьянов.

Банк также изменил прогноз по курсу доллара на конец 2025 г. – с 100 руб. до 86–90. руб.

25 июля ЦБ снизил ключевую ставку на до 18% с 20% годовых, отметив, что дальнейшие решения будут зависеть от темпов замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Регулятор прогнозирует ставку в диапазоне 16,3–18% до конца года при среднем уровне 18,8–19,6%.

Макроопрос аналитиков, который провел ЦБ накануне заседания, предполагает среднюю ключевую ставку на этот год на уровне 19,3% после 20% в предыдущем опросе. На остаток 2025 г. она составит 17,4%, а в следующем году опустится в среднем до 13,8%, следует из консенсус-опроса.

Новый прогноз ЦБ впервые не предполагает возможности ее повышения, говорила ранее «Ведомостям» руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Теоретически ставка может остаться на текущем уровне 18%, но тогда прогноз на 2026 г. на уровне 12-13% будет недостижимым, считает экономист, автор Telegram-канала Truevalue Виктор Тунев. Большинство опрошенных «Ведомостями» экономистов считают, что к концу года ключевая ставка может снизиться до 14%.

ВТБ улучшил прогноз по чистой прибыли до 500 млрд с 430 млрд руб., а также по чистой процентной марже – до 1,5% c 1%. В первом полугодии 2025 г. чистая прибыль группы по МСФО составила 280,4 млрд руб. – на 1,2% выше, чем годом ранее. Рентабельность капитала снизилась до 20,7% с 24,3%. Изменение прогноза связано со смягчением денежно-кредитной политики и снижением процентных ставок, что способствует росту чистой процентной маржи и доходов, а также более благоприятной динамике комиссионных поступлений, говорил Пьянов.

При этом банк снизил прогноз по росту кредитного портфеля в 2025 г. до около 6% вместо 7-9% в февральском прогнозе. Рост кредитов юрлиц составит менее 7% против ранее ожидаемых 10%, а кредитов физлиц – менее 4% против 5%. По словам Пьянова, более сдержанные темпы роста позволят сохранить маржу и сбалансированность капитала.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных