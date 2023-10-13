Российский частный инвестор борется с Euroclear в США

Это первый публичный случай, когда российское физлицо пытается судиться с бельгийским депозитарием за пределами России. Впервые об иске упомянул партнер фирмы BGP Litigation Сергей Гландин в прямом эфире Telegram-канала юриста Елены Рязановой в конце сентября. В феврале 2022 г., за три месяца до введения ЕС санкций против НРД, Euroclear приостановил расчетные операции с российским центральным депозитарием. Из-за этого ценные бумаги и деньги инвесторов были заморожены.