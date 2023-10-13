Российский частный инвестор борется с Euroclear в США

Российский частный инвестор борется с Euroclear в СШАИстец считает американское правосудие более эффективным механизмом воздействия на европейскую компанию
Отчаявшийся разблокировать свои активы российский инвестор обратился к американскому правосудию. Проживающий в России и не имеющий гражданства США Денис Хохлов подал иск к бельгийскому депозитарию Euroclear в федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка, следует из материалов дела, с которыми ознакомились «Ведомости».
Это первый публичный случай, когда российское физлицо пытается судиться с бельгийским депозитарием за пределами России. Впервые об иске упомянул партнер фирмы BGP Litigation Сергей Гландин в прямом эфире Telegram-канала юриста Елены Рязановой в конце сентября. В феврале 2022 г., за три месяца до введения ЕС санкций против НРД, Euroclear приостановил расчетные операции с российским центральным депозитарием. Из-за этого ценные бумаги и деньги инвесторов были заморожены.