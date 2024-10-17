К финансовому маркетплейсу Мосбиржи подключился первый брокер

К финансовому маркетплейсу Мосбиржи подключился первый брокерБиржа рассчитывает, что в перспективе клиенты смогут видеть в едином интерфейсе все свои портфели
На финансовом маркетплейсе Мосбиржи «Финуслуги» появилась возможность открывать брокерские счета и торговать биржевыми инструментами. Партнером в пилотном проекте выступает инвесткомпания «Финам» – она стала первым брокером, подключившимся к площадке. Об этом сообщили старший управляющий директор по розничному бизнесу биржи и проекту «Финуслуги» Игорь Алутин и президент «Финама» Владислав Кочетков на форуме Finopolis.
Клиенты могут пополнить брокерский счет на «Финуслугах» через СБП или по реквизитам и торговать в онлайн-режиме акциями, паями биржевых фондов, валютой и драгметаллами. В дальнейшем партнеров у площадки и сервисов на ней станет больше, рассчитывают на бирже. Когда к маркетплейсу подключится больше брокеров, инвесторы смогут видеть в едином интерфейсе все свои инвестиционные портфели и получать аналитику как по отдельному портфелю, так и по всем своим вложениям.