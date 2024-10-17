К финансовому маркетплейсу Мосбиржи подключился первый брокер

Клиенты могут пополнить брокерский счет на «Финуслугах» через СБП или по реквизитам и торговать в онлайн-режиме акциями, паями биржевых фондов, валютой и драгметаллами. В дальнейшем партнеров у площадки и сервисов на ней станет больше, рассчитывают на бирже. Когда к маркетплейсу подключится больше брокеров, инвесторы смогут видеть в едином интерфейсе все свои инвестиционные портфели и получать аналитику как по отдельному портфелю, так и по всем своим вложениям.