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К финансовому маркетплейсу Мосбиржи подключился первый брокер

Биржа рассчитывает, что в перспективе клиенты смогут видеть в едином интерфейсе все свои портфели
Софья Ермакова
Максим Стулов / Ведомости

На финансовом маркетплейсе Мосбиржи «Финуслуги» появилась возможность открывать брокерские счета и торговать биржевыми инструментами. Партнером в пилотном проекте выступает инвесткомпания «Финам» – она стала первым брокером, подключившимся к площадке. Об этом сообщили старший управляющий директор по розничному бизнесу биржи и проекту «Финуслуги» Игорь Алутин и президент «Финама» Владислав Кочетков на форуме Finopolis.

Клиенты могут пополнить брокерский счет на «Финуслугах» через СБП или по реквизитам и торговать в онлайн-режиме акциями, паями биржевых фондов, валютой и драгметаллами. В дальнейшем партнеров у площадки и сервисов на ней станет больше, рассчитывают на бирже. Когда к маркетплейсу подключится больше брокеров, инвесторы смогут видеть в едином интерфейсе все свои инвестиционные портфели и получать аналитику как по отдельному портфелю, так и по всем своим вложениям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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