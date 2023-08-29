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Инвестиции

Расписки Globaltrans подешевели после выхода отчета за первое полугодие

Ведомости

Глобальные депозитарные расписки одной из ведущих компаний в сфере грузовых железнодорожных перевозок России Globaltrans подешевели на 4% до 710,05 руб. после выхода отчета по МСФО за первое полугодие 2023 г.

По состоянию на 12:55 мск их стоимость составила 724,7 руб. (-2,04%). В то же время индекс Мосбиржи составлял 3212,55 пункта (+0,43%). С начала года котировки выросли на 169%, бенчмарк подрос на 49%.

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Чистая прибыль Globaltrans в отчетный период выросла на 69% до 20,9 млрд руб. с 12,3 млрд руб. в аналогичный период прошлого года. Скорректированная выручка увеличилась на 2% до 43,3 млрд руб., что отражает стабильный грузооборот железнодорожных перевозок и стабильные средние цены, отмечает компания. Скорректированная EBITDA сократилась на 6% до 25,4 млрд руб. - в основном из-за ускорения инфляционных издержек.

Согласно отчету, совокупный объем капитальных затрат за шесть месяцев снизился на 51% до 6,1 млрд руб. Чистый долг на 30 июня составил 10,5 млрд руб. При этом чистый долг к скорректированной EBITDA за последние 12 месяцев зафиксирован на уровне 0,2х.

В отчете компания указывает, что выплаты дивидендов по-прежнему приостановлены из-за технических ограничений, связанных с передачей денежных средств холдинговой компании, зарегистрированной на Кипре.

Акционеры Globaltrans на собрании 16 августа одобрили смену юрисдикции компании с Кипра в Свободную экономическую зону (СЭЗ) Абу-Даби. В компании отмечали, что в случае успешного завершения процесса перерегистрация позволит осуществлять некоторые внутригрупповые транзакции, «включая перечисление дивидендов в холдинговую компанию, которые на данный момент разрешены лишь в крайне ограниченных объемах».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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