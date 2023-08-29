Расписки Globaltrans подешевели после выхода отчета за первое полугодие

Чистая прибыль Globaltrans в отчетный период выросла на 69% до 20,9 млрд руб. с 12,3 млрд руб. в аналогичный период прошлого года. Скорректированная выручка увеличилась на 2% до 43,3 млрд руб., что отражает стабильный грузооборот железнодорожных перевозок и стабильные средние цены, отмечает компания. Скорректированная EBITDA сократилась на 6% до 25,4 млрд руб. - в основном из-за ускорения инфляционных издержек.