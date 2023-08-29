Расписки Globaltrans подешевели после выхода отчета за первое полугодие
Глобальные депозитарные расписки одной из ведущих компаний в сфере грузовых железнодорожных перевозок России Globaltrans подешевели на 4% до 710,05 руб. после выхода отчета по МСФО за первое полугодие 2023 г.
По состоянию на 12:55 мск их стоимость составила 724,7 руб. (-2,04%). В то же время индекс Мосбиржи составлял 3212,55 пункта (+0,43%). С начала года котировки выросли на 169%, бенчмарк подрос на 49%.
Чистая прибыль Globaltrans в отчетный период выросла на 69% до 20,9 млрд руб. с 12,3 млрд руб. в аналогичный период прошлого года. Скорректированная выручка увеличилась на 2% до 43,3 млрд руб., что отражает стабильный грузооборот железнодорожных перевозок и стабильные средние цены, отмечает компания. Скорректированная EBITDA сократилась на 6% до 25,4 млрд руб. - в основном из-за ускорения инфляционных издержек.
Согласно отчету, совокупный объем капитальных затрат за шесть месяцев снизился на 51% до 6,1 млрд руб. Чистый долг на 30 июня составил 10,5 млрд руб. При этом чистый долг к скорректированной EBITDA за последние 12 месяцев зафиксирован на уровне 0,2х.
В отчете компания указывает, что выплаты дивидендов по-прежнему приостановлены из-за технических ограничений, связанных с передачей денежных средств холдинговой компании, зарегистрированной на Кипре.
Акционеры Globaltrans на собрании 16 августа одобрили смену юрисдикции компании с Кипра в Свободную экономическую зону (СЭЗ) Абу-Даби. В компании отмечали, что в случае успешного завершения процесса перерегистрация позволит осуществлять некоторые внутригрупповые транзакции, «включая перечисление дивидендов в холдинговую компанию, которые на данный момент разрешены лишь в крайне ограниченных объемах».