Акции ТМК подорожали после одобрения акционерами дивидендов за полугодие

Ранее ТМК отчиталась по МСФО за первое полугодие 2023 г. Чистая прибыль в отчетный период выросла на 38% и составила 28,3 млрд руб., или 27,1 руб. на акцию. Выручка компании в отчетный период сократилась на 7,3% в годовом выражении до 278,9 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 50,4% до 79,2 млрд руб., маржинальность по скорректированному показателю EBITDA достигла рекордных 28,4%.