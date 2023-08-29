Акции ТМК подорожали после одобрения акционерами дивидендов за полугодие
Акции ТМК подорожали на 5,17% до 263,4 руб. на фоне новости об одобрении акционерами компании дивидендов за первое полугодие 2023 г.
По состоянию на 14:04 мск бумаги стоили 261,4 (+4,37%). В то же время индекс Мосбиржи составлял 3212,51 пункта (+0,43%). С начала года котировки выросли на 215%, бенчмарк подрос на 49%.
Общий размер начисленных доходов по ценным бумагам эмитента составил 3,89 млрд руб., или 13,45 руб. в расчете на одну акцию и облигацию, следует из сообщения компании.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлена – 5 сентября 2023 г. Компания планирует выплатить дивиденды номинальному держателю и доверительному управляющему, зарегистрированным в реестре акционеров, не позднее 19 сентября 2023 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 10 октября 2023 г. (включительно).
Ранее ТМК отчиталась по МСФО за первое полугодие 2023 г. Чистая прибыль в отчетный период выросла на 38% и составила 28,3 млрд руб., или 27,1 руб. на акцию. Выручка компании в отчетный период сократилась на 7,3% в годовом выражении до 278,9 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 50,4% до 79,2 млрд руб., маржинальность по скорректированному показателю EBITDA достигла рекордных 28,4%.