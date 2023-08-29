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Акции ТМК подорожали после одобрения акционерами дивидендов за полугодие

Ведомости

Акции ТМК подорожали на 5,17% до 263,4 руб. на фоне новости об одобрении акционерами компании дивидендов за первое полугодие 2023 г.

По состоянию на 14:04 мск бумаги стоили 261,4 (+4,37%). В то же время индекс Мосбиржи составлял 3212,51 пункта (+0,43%). С начала года котировки выросли на 215%, бенчмарк подрос на 49%.

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Общий размер начисленных доходов по ценным бумагам эмитента составил 3,89 млрд руб., или 13,45 руб. в расчете на одну акцию и облигацию, следует из сообщения компании.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлена – 5 сентября 2023 г. Компания планирует выплатить дивиденды номинальному держателю и доверительному управляющему, зарегистрированным в реестре акционеров, не позднее 19 сентября 2023 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 10 октября 2023 г. (включительно).

Ранее ТМК отчиталась по МСФО за первое полугодие 2023 г. Чистая прибыль в отчетный период выросла на 38% и составила 28,3 млрд руб., или 27,1 руб. на акцию. Выручка компании в отчетный период сократилась на 7,3% в годовом выражении до 278,9 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 50,4% до 79,2 млрд руб., маржинальность по скорректированному показателю EBITDA достигла рекордных 28,4%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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