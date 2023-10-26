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Инвестиции

Euroclear заработала на замороженных российских активах 3 млрд евро

Ведомости

Финансовая группа Euroclear получила операционную прибыль от заблокированных российских активов в размере около 3 млрд евро ($3,2 млрд по текущему курсу). Чистая прибыль от операций с ними составила 2,2 млрд евро ($2,3 млрд), сообщила пресс-служба группы.

С января по сентябрь 2023 г. доходы от замороженных российских активов превысили показатели аналогичного периода прошлого года более чем в 3,5 раза. По итогам 2022 г. доходы составили 821 млн евро ($866,5 млн).

Общая операционная прибыль без учета российских активов за девять месяцев составила 2,06 млрд евро ($2,17 млрд). Баланс группы к концу сентября год к году вырос на 45 млрд евро ($47,4 млрд) до 164 млрд евро ($172,9 млрд).

Euroclear в своем сообщении уточнила, что в будущем рост доходов от заблокированных российских активов может замедлиться. На их объем повлияет дальнейшее развитие ситуации с санкциями, а также колебания процентных ставок.

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Группа также прокомментировала иски российских компаний к банку Euroclear с требованием отменить санкционные ограничения. По данным группы, всего в российских арбитражах зафиксировали 69 таких обращений. Euroclear планирует защищать себя в судебных разбирательствах и далее.

В августе российский инвестор смог вывести свои замороженные активы из Euroclear на сумму около $2 млн (186,8 млрд руб.). По законодательству ЕС разблокировка активов россиян возможна при соблюдении нескольких условий: заявка подана до 7 января 2023 г., активы будут проданы, ни один из участников схемы не находится под санкциями, а европейский профучастник выступит в качестве гаранта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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