Euroclear заработала на замороженных российских активах 3 млрд евро
Финансовая группа Euroclear получила операционную прибыль от заблокированных российских активов в размере около 3 млрд евро ($3,2 млрд по текущему курсу). Чистая прибыль от операций с ними составила 2,2 млрд евро ($2,3 млрд), сообщила пресс-служба группы.
С января по сентябрь 2023 г. доходы от замороженных российских активов превысили показатели аналогичного периода прошлого года более чем в 3,5 раза. По итогам 2022 г. доходы составили 821 млн евро ($866,5 млн).
Общая операционная прибыль без учета российских активов за девять месяцев составила 2,06 млрд евро ($2,17 млрд). Баланс группы к концу сентября год к году вырос на 45 млрд евро ($47,4 млрд) до 164 млрд евро ($172,9 млрд).
Euroclear в своем сообщении уточнила, что в будущем рост доходов от заблокированных российских активов может замедлиться. На их объем повлияет дальнейшее развитие ситуации с санкциями, а также колебания процентных ставок.
Группа также прокомментировала иски российских компаний к банку Euroclear с требованием отменить санкционные ограничения. По данным группы, всего в российских арбитражах зафиксировали 69 таких обращений. Euroclear планирует защищать себя в судебных разбирательствах и далее.
В августе российский инвестор смог вывести свои замороженные активы из Euroclear на сумму около $2 млн (186,8 млрд руб.). По законодательству ЕС разблокировка активов россиян возможна при соблюдении нескольких условий: заявка подана до 7 января 2023 г., активы будут проданы, ни один из участников схемы не находится под санкциями, а европейский профучастник выступит в качестве гаранта.