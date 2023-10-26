Euroclear заработала на замороженных российских активах 3 млрд евро

В августе российский инвестор смог вывести свои замороженные активы из Euroclear на сумму около $2 млн (186,8 млрд руб.). По законодательству ЕС разблокировка активов россиян возможна при соблюдении нескольких условий: заявка подана до 7 января 2023 г., активы будут проданы, ни один из участников схемы не находится под санкциями, а европейский профучастник выступит в качестве гаранта.