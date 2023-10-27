Золото опережает по доходности индекс S&P 500 в 2023 году

Золото опережает по доходности индекс S&P 500 в 2023 г. По состоянию на закрытие торгов 26 октября американский бенчмарк вырос на 7,8% с 1 января, в то время как фьючерс на золото на Чикагской товарной бирже (CME) за тот же период - на 9,2%. Об этом пишет Market Watch, ссылаясь на данные Dow Jones.