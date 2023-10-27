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Инвестиции

Золото опережает по доходности индекс S&P 500 в 2023 году

Ведомости

Золото опережает по доходности индекс S&P 500 в 2023 г. По состоянию на закрытие торгов 26 октября американский бенчмарк вырос на 7,8% с 1 января, в то время как фьючерс на золото на Чикагской товарной бирже (CME) за тот же период - на 9,2%. Об этом пишет Market Watch, ссылаясь на данные Dow Jones.

Золото официально опережает фондовый индекс из-за октябрьского ралли, которое привело цену унции к отметке почти $2000. Фьючерсы на золото с поставкой в октябре выросли 26 октября на $3,1 за тройскую унцию, или на 0,16%, до $1987,2, что является самой высокой расчетной стоимостью с 16 мая, согласно данным FactSet. С начала октября оно выросло более чем на 7,5%.

При этом индекс S&P 500 снизился на 3,5% с начала месяца. Если октябрь завершится c отрицательной динамикой, это будет означать первое падение индекса с большой капитализацией три месяца подряд с марта 2020 г., следует из данных FactSet.

Золото также опережало акции в 2020 г., когда фьючерсы на золото выросли на 24,4% по сравнению с ростом индекса S&P 500 на 16,3%, отмечает Market Watch.

Октябрьское ралли началось после нападения группировки «Хамас» на Израиль 7 октября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», страна объявила о переходе в состояние войны. В ходе палестино-израильского конфликта погибли около 8000 человек, включая более 6500 палестинцев. МИД Израиля также сообщал, что при конфликте погибли 23 гражданина России, четверо пропали без вести.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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