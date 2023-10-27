Золото опережает по доходности индекс S&P 500 в 2023 году
Золото опережает по доходности индекс S&P 500 в 2023 г. По состоянию на закрытие торгов 26 октября американский бенчмарк вырос на 7,8% с 1 января, в то время как фьючерс на золото на Чикагской товарной бирже (CME) за тот же период - на 9,2%. Об этом пишет Market Watch, ссылаясь на данные Dow Jones.
Золото официально опережает фондовый индекс из-за октябрьского ралли, которое привело цену унции к отметке почти $2000. Фьючерсы на золото с поставкой в октябре выросли 26 октября на $3,1 за тройскую унцию, или на 0,16%, до $1987,2, что является самой высокой расчетной стоимостью с 16 мая, согласно данным FactSet. С начала октября оно выросло более чем на 7,5%.
При этом индекс S&P 500 снизился на 3,5% с начала месяца. Если октябрь завершится c отрицательной динамикой, это будет означать первое падение индекса с большой капитализацией три месяца подряд с марта 2020 г., следует из данных FactSet.
Золото также опережало акции в 2020 г., когда фьючерсы на золото выросли на 24,4% по сравнению с ростом индекса S&P 500 на 16,3%, отмечает Market Watch.
Октябрьское ралли началось после нападения группировки «Хамас» на Израиль 7 октября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», страна объявила о переходе в состояние войны. В ходе палестино-израильского конфликта погибли около 8000 человек, включая более 6500 палестинцев. МИД Израиля также сообщал, что при конфликте погибли 23 гражданина России, четверо пропали без вести.