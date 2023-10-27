Совет директоров «Эсэфай» рекомендовал дивиденды в размере 39,42 рубля на акцию
Совет директоров «Эсэфай» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2023 г. в размере 4,4 млрд руб., что составляет 39,42 руб. на одну обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении компании.
На фоне решения акции «Эсэфай» в ходе торгов 27 октября подорожали на 4,55% до максимума 569,6 руб.
По состоянию на 13:24 мск цена составила 562,6 руб. (+3,27%). В то же время индекс Мосбиржи приблизился к 3204,56 пункта (-0,6%). С начала года котировки выросли на 12%, за тот же период бенчмарк подрос на 49%.
Датой закрытия реестра на получение дивидендов совет директоров определил 14 декабря 2023 г. Таким образом, последним днем покупки бумаг для получения выплат станет 13 декабря (с учетом режима торгов Т+1 на Мосбирже).
Внеочередное собрание акционеров назначено на 29 ноября. Они примут окончательное решение по дивидендным выплатам.
Согласно финансовой отчетности по МСФО за первое полугодие 2023 г., чистая прибыль «Эсэфай» выросла в 120 раз в годовом выражении до 10,9 млрд руб.
«Эсэфай» – инвестиционный холдинг, владеет и управляет активами из различных отраслей российской экономики. Он объединяет активы в лизинговой и страховой отраслях, инвестирует в крупные миноритарные доли промышленных и розничных компаний, развивает IT-стартапы.