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Инвестиции

Совет директоров «Эсэфай» рекомендовал дивиденды в размере 39,42 рубля на акцию

Ведомости

Совет директоров «Эсэфай» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2023 г. в размере 4,4 млрд руб., что составляет 39,42 руб. на одну обыкновенную акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

На фоне решения акции «Эсэфай» в ходе торгов 27 октября подорожали на 4,55% до максимума 569,6 руб.

По состоянию на 13:24 мск цена составила 562,6 руб. (+3,27%). В то же время индекс Мосбиржи приблизился к 3204,56 пункта (-0,6%). С начала года котировки выросли на 12%, за тот же период бенчмарк подрос на 49%.

Датой закрытия реестра на получение дивидендов совет директоров определил 14 декабря 2023 г. Таким образом, последним днем покупки бумаг для получения выплат станет 13 декабря (с учетом режима торгов Т+1 на Мосбирже).

Внеочередное собрание акционеров назначено на 29 ноября. Они примут окончательное решение по дивидендным выплатам.

Согласно финансовой отчетности по МСФО за первое полугодие 2023 г., чистая прибыль «Эсэфай» выросла в 120 раз в годовом выражении до 10,9 млрд руб.

«Эсэфай» – инвестиционный холдинг, владеет и управляет активами из различных отраслей российской экономики. Он объединяет активы в лизинговой и страховой отраслях, инвестирует в крупные миноритарные доли промышленных и розничных компаний, развивает IT-стартапы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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