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Индекс Мосбиржи упал ниже 3200 пунктов впервые с середины октября

Ведомости

Индекс Мосбиржи упал ниже 3200 пунктов впервые с 13 октября 2023 г. Падение произошло на фоне поднятия ключевой ставки Банком России до 15%.

В ходе торгов 27 октября бенчмарк опускался до минимума 3185,84 пункта (-1,18%), по состоянию на 14:17 мск составил 3 204,4 пункта (-0,06%). С начала года он вырос на 48%.

Лидерами снижения на 14:09 мск стали обыкновенные акции ПИКа (-3,39%), глобальные депозитарные расписки «Русагро» (-2,7%) акции «Сегежи» (-2,28%) Polymetal (-2,21%) «ВК» (-1,83%).

Совет директоров ЦБ на заседании 27 октября повысил ключевую ставку на 2 п. п. до 15%. Повышение регулятор объяснил усилением текущего инфляционного давления.

Ранее все опрошенные «Ведомостями» аналитики были уверены, что регулятор продолжит курс на ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП). 16 из 18 экспертов прогнозировали увеличение до 14%, пять аналитиков говорили о повышении ставки до 15%.

Регулятор также обновил прогноз по годовой инфляции: теперь ожидается, что по итогам 2023 г. она сложится в диапазоне 7-7,5% (прошлый был – 6-7%). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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