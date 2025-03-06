Инвестаналитики назвали медицину и криптовалюту перспективными сферами в РФ
Медицина, фармацевтика, ИИ-технологии, цифровая валюта и ментальное здоровье – сферы российской экономики с наибольшим потенциалом роста в перспективе 10-15 лет, показало исследование Московского международного салона образования (ММСО) среди специалистов в области инвестиций.
В исследовании ММСО приняли участие 40 аналитиков и инвестконсультантов из ведущих банков, фондов и компаний финансового рынка, включая «Т-инвестиции», инвестиционную группу «Регион», Sirius Capital и другие. По данным опроса экспертов ММСО, наибольший рост в ближайшие 10-15 лет ожидается в медицине, фармацевтике, биотехнологиях и ИИ (75%). В топ-5 перспективных отраслей также вошли телекоммуникации и космическая связь (62%), индустрия ментального здоровья, нейронауки и психология (38%). К устойчиво растущим отнесены зеленые технологии в энергетике (50%), переработка отходов (25%), туризм (25%) и импортозамещение в авиа, авто и электропромышленности (25%).
Среди отраслей с недооцененным потенциалом роста аналитики инвестрынка выделили: психологию, ментальное здоровье и нейронауки (50%), легкую промышленность (38%), зеленую энергетику и переработку отходов (25%), а также туризм (25%). Каждый десятый (12,5%) респондент указал на недооцененность медицины, фармацевтики, сельского хозяйства и образования.
Переоценены, по мнению экспертов: финтех (50%), IT-сектор (37,5%), креативные и медиаиндустрии (37,5%), розница и EdTech (по 25%). По мнению инвестсообщества, на фоне развития автоматизации труда и ИИ в ближайшие 10–15 лет потребность в кадрах будет снижаться в сфере розничной торговли, креативных индустриях и медиасфере (по 50%), общепите (38%), а также в добывающей промышленности (25%) и IT-секторе (25%).
Самыми перспективными профессиями для будущего поколения названы: медицина/фармацевтика/биотехнологии (75%), цифровые финансы и криптовалюты (50%), IT-сфера, связанная с ИИ (50%), психология и ментальное здоровье (37,5%), космическая связь (37,5%) и энергетика будущего (25%). Эксперты считают, что лидерами по созданию новых рабочих мест в России на ближайшие 10-15 станет: IT (разработка ИИ), финансовый сектор (цифровые валюты), химическая промышленность, туризм и сфера психологии/ментального здоровья/нейронаук.