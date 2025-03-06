Инвестаналитики назвали медицину и криптовалюту перспективными сферами в РФ

Медицина, фармацевтика, ИИ-технологии, цифровая валюта и ментальное здоровье – сферы российской экономики с наибольшим потенциалом роста в перспективе 10-15 лет, показало исследование Московского международного салона образования (ММСО) среди специалистов в области инвестиций.



В исследовании ММСО приняли участие 40 аналитиков и инвестконсультантов из ведущих банков, фондов и компаний финансового рынка, включая «Т-инвестиции», инвестиционную группу «Регион», Sirius Capital и другие. По данным опроса экспертов ММСО, наибольший рост в ближайшие 10-15 лет ожидается в медицине, фармацевтике, биотехнологиях и ИИ (75%). В топ-5 перспективных отраслей также вошли телекоммуникации и космическая связь (62%), индустрия ментального здоровья, нейронауки и психология (38%). К устойчиво растущим отнесены зеленые технологии в энергетике (50%), переработка отходов (25%), туризм (25%) и импортозамещение в авиа, авто и электропромышленности (25%).