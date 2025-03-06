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Инвестаналитики назвали медицину и криптовалюту перспективными сферами в РФ

Ведомости

Медицина, фармацевтика, ИИ-технологии, цифровая валюта и ментальное здоровье – сферы российской экономики с наибольшим потенциалом роста в перспективе 10-15 лет, показало исследование Московского международного салона образования (ММСО) среди специалистов в области инвестиций.

В исследовании ММСО приняли участие 40 аналитиков и инвестконсультантов из ведущих банков, фондов и компаний финансового рынка, включая «Т-инвестиции», инвестиционную группу «Регион», Sirius Capital и другие. По данным опроса экспертов ММСО, наибольший рост в ближайшие 10-15 лет ожидается в медицине, фармацевтике, биотехнологиях и ИИ (75%). В топ-5 перспективных отраслей также вошли телекоммуникации и космическая связь (62%), индустрия ментального здоровья, нейронауки и психология (38%). К устойчиво растущим отнесены зеленые технологии в энергетике (50%), переработка отходов (25%), туризм (25%) и импортозамещение в авиа, авто и электропромышленности (25%).

Среди отраслей с недооцененным потенциалом роста аналитики инвестрынка выделили: психологию, ментальное здоровье и нейронауки (50%), легкую промышленность (38%), зеленую энергетику и переработку отходов (25%), а также туризм (25%). Каждый десятый (12,5%) респондент указал на недооцененность медицины, фармацевтики, сельского хозяйства и образования.

Переоценены, по мнению экспертов: финтех (50%), IT-сектор (37,5%), креативные и медиаиндустрии (37,5%), розница и EdTech (по 25%). По мнению инвестсообщества, на фоне развития автоматизации труда и ИИ в ближайшие 10–15 лет потребность в кадрах будет снижаться в сфере розничной торговли, креативных индустриях и медиасфере (по 50%), общепите (38%), а также в добывающей промышленности (25%) и IT-секторе (25%).

Самыми перспективными профессиями для будущего поколения названы: медицина/фармацевтика/биотехнологии (75%), цифровые финансы и криптовалюты (50%), IT-сфера, связанная с ИИ (50%), психология и ментальное здоровье (37,5%), космическая связь (37,5%) и энергетика будущего (25%). Эксперты считают, что лидерами по созданию новых рабочих мест в России на ближайшие 10-15 станет: IT (разработка ИИ), финансовый сектор (цифровые валюты), химическая промышленность, туризм и сфера психологии/ментального здоровья/нейронаук.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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