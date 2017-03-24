На анимационном фестивале в Суздале победили фильмы о любви

Год оказался не самым плодотворным для авторских мультфильмов. Фавориты, которых было немного, на просмотрах становились заметны сразу, именно они и получили призы жюри и высокие места в зрительском рейтинге.

Обнадеживает то, что со студенческим кино дело обстояло гораздо лучше – жюри помимо основного приза выделило для студентов целых четыре диплома (что беспрецедентно), и все же несколько удачных выпускных фильмов остались без наград, так что, будем надеяться, студенты и сделают следующие анимационные годы урожайными.

Из новых тенденций: стало очевидно, что выпускники коротких частных курсов, школ, групп, которые ведут талантливые люди (как, например, Иван Максимов, создавший собственную мастерскую в Петербурге), стали явно обходить студентов классических вузов вроде ВГИКа – они свободнее, ярче и оригинальнее.

Ну и еще одна тенденция, возникшая не сегодня, но с каждым годом проявляющаяся все отчетливее: анимация становится женской профессией – в категориях авторского и студенческого кино среди победителей оказались почти одни девушки. Зато в коммерческом кино – рекламе, полных метрах и сериалах – режиссеров-мужчин хватает. На самом деле это общемировая тенденция.

Для рынка 22-й Суздальский фестиваль особенно гордился большой программой «коммерческой анимации», которая должна была подтверждать рост анимационной индустрии в стране. Шесть полнометражных фильмов – действительно, солидный результат (хотя их качество, скажем честно, оставляло желать лучшего). Победителем по всем фронтам традиционно стала студия «Петербург» с полным метром «Смешарики. Легенда о золотом драконе» и сериалом «Тима и Тома».

Теперь о победителях. Гран-при Суздаля и первое место профессионального рейтинга получил фильм молодого екатеринбургского режиссера Анны Будановой «Среди черных волн» по северной сказке о девушке-тюлене, муж которой спрятал ее шкуру, чтобы она не убежала. Мрачноватая черно-белая фактурная графика (Буданова сама художник картины) соединяет реальную жизнь северной деревни со сказкой, а танцы девушек-тюленей в воде отсылают к современному танцу и Пине Бауш. «Среди черных волн» еще с лета идет по мировым фестивалям, беря один главный приз за другим, это всего лишь второй фильм Ани, и, несмотря на то что ее первый фильм – «Обида» – тоже был успешен, Гран-при Суздаля – ее первая серьезная российская награда.

Кроме главного приза в авторском кино жюри раздало еще три важные награды. Приз за лучший профессиональный короткометражный фильм (а вместе с ним приз критики и приз мэтров имени Татарского, которым награждал Норштейн) получила сделанная в Китае картина Дмитрия Геллера «Рыбы, пловцы, корабли», снятая вместе с болгарским режиссером Андреем Кулевым. Туманная лента о ловце жемчуга и актрисе, показывающей для посетителей китайской забегаловки теневой кукольный театр, изящно цитирует Ци Байши с его мирными картинами природы, рыбок и др. Но полна напряжения и в конце концов оказывается любовной историей с трагическим финалом.

Специальные призы жюри получили две картины студии «Союзмультфильм». Во-первых, «Джони-Бони-Бо» Елизаветы Скворцовой по поэме Эдварда Лира с формулировкой «за чувственность и гармонию выразительных средств» – прелестное кино с легким дыханием снова о любви. А второй спецприз с формулировкой «за поэтичность» получили «Два трамвая» по стихотворению Осипа Мандельштама, снятые Светланой Андриановой на основе чудесных книжных иллюстраций Анны Десницкой. Историю о двух братьях-трамваях Клике и Траме Светлана превратила в сказку о матери и сыне – сначала маленьком трамвайчике-шалуне, а потом взрослом и усатом, спасающем свою потерявшуюся старенькую маму. В этом фильме самое главное – сложно придуманный игровой мир, выстроенный из картона совершенно живой условно предвоенный Ленинград, в котором по картонным улицам ездят полуобъемные, как барельефы, трамваи и ходят плоские, нарисованные на бумаге люди.

Лучшим фильмом для детей назвали тоже союзмультфильмовскую картину – нарядную и веселую историю «Бельчонок и санки» в постановке Олеси Щукиной. Если учесть, что из четырех студенческих дипломов два получили ученики экспериментальных курсов при «Союзмультфильме», то можно было бы сказать, что Суздальский фестиваль стал долгожданным триумфом для нашей старейшей студии. Можно было бы. Но летом руководство студии во главе с Михаилом Алдашиным, которое и приглашало работать всех этих режиссеров, было уволено, а курсы закрыты. Так что дальнейшее триумфальное шествие «Союзмультфильма» предрекать пока не приходится. Суздаль