Новым лидером североамериканского проката стал мультфильм «Босс-молокосос»

Диснеевские «Красавица и чудовище» покинули верхнюю строчку таблицы кассовых сборов не спеша, отстав от нового лидера всего на $1,5 млн – $47,5 млн против $49 млн. За 17 дней фильм заработал в национальном прокате $395,5 млн, встав по этому показателю вровень с «Темным рыцарем» (2008), который завершил шествие по американским экранам с результатом $533,3 млн. В международном прокате фильм добавил за уикенд $66,5 млн с 55 рынков. Его общемировая касса сейчас $875 млн.

«Босс-молокосос» принес $49 млн и занял 10-е место среди лучших стартов подразделения DreamWorks Animated. Премьерная аудитория оценила мультфильм на А- по шкале CinemaScore, а зрители моложе 18 лет – даже на А+. В международном прокате «Босс-молокосос» заработал $17,5 млн, но он вышел пока всего на пяти территориях.

Старт «Призрака в доспехах» стал разочарованием. Ремейк аниме-классики, занявший третью строчку таблицы, принес всего $19 млн с 3440 экранов. Аудитория оценила картину на В CinemaScore. Причину провала аналитики ищут в демографическом составе публики, сравнивая «Призрак в доспехах» с предыдущим выходом Скарлетт Йоханссон в роли усовершенствованной женщины: сейчас на нее пришли посмотреть в основном мужчины (61%), в то время как публика «Люси» поделилась по половому признаку ровно пополам.

По материалам boxofficemojo.com