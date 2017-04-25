В Линце прошла премьера редко исполняемой «Гармонии мира» Пауля Хиндемита

Огромная квартира с куполом, стена, исчерченная формулами, стол и телескоп... Так и должно выглядеть жилье выдающегося ученого – дом как глобус, пространство для идей (декорации Дитера Рихтера). Работающий здесь Иоганн Кеплер был не менее велик, чем его коллеги Коперник, Галилей и Джордано Бруно. Но Кеплер не сидел в темнице, его не преследовала инквизиция – не потому ли его вспоминают реже, чем Галилея и Бруно, мифом он, как говорится, не вышел? Хотя жизнь была нелегка не только финансово – современники не очень любят тех, кто умнее, и на дух не выносят настаивающих на своих правах.

Шестьдесят лет назад Пауль Хиндемит (1895–1963) сделал Кеплера героем почти четырехчасовой оперы, в последний раз ее ставили в 1980 г. в Вуппертале. Оперный театр австрийского Линца оказался единственным, где «Гармонию мира» инсценировали дважды – может быть, потому, что Кеплер прожил здесь 14 лет, не худших в судьбе, город стал одним из мест действия, а может, дело в произведении, философском по задачам и типично хиндемитовском по звучанию. Боннский дирижер Геррит Присниц максимально убирает зазор между склоняющейся к симфонизму музыкой и драматургией, изначально заложенный в «Гармонии мира» (есть и симфония с таким названием, созданная на темы оперы). Композитор, сам писавший либретто, занят брехтовской проблемой «правильной жизни в фальшивом обществе», ответа здесь нет, важны лишь усилия по его поиску.

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Режиссер Дитрих Хильсдорф – на последнем этапе работы заболевшего постановщика подменил интендант театра Герман Шнайдер – раскладывает абстрактную формулу на составляющие. Кеплер отвлекался на неизбежное общение с властью – императоры (Рудольфа II и Фердинанда поет Доминик Некель) держали его на службе, но платили неохотно, маршал Валленштейн (Жак Леру) верил его гороскопам, хотя те не сбывались; семейные трудности множились, дети умирали в младенчестве, первая жена заболела эпилепсией; сыновья любовь сделала его адвокатом, когда мать обвинили в колдовстве и ведьмовстве потому, что та была хорошей травницей и астрологом. Кеплер (отличная работа Сехо Чанга) умер в бедности, но с чувством собственного достоинства. Надгробное слово в опере Хиндемита пропевают император и священник, у гроба собрались те, кто отравлял ученому жизнь. Но они уже не могли помешать хотя бы на пороге смерти приблизиться к искомой гармонии.

Показы 10 и 23 мая, 2 и 7 июня