Выставка «Сюрреализм в стране большевиков» спорна по замыслу

Скульптура из фантиков Александра Лабаса Григорий Матвеев / Объединение «Выставочные залы Москвы»

Выставка «Сюрреализм в стране большевиков», открытая в галерее «На Шаболовке», вызывающе кураторская. Интерес сосредоточен здесь не в экспонатах, а в пояснениях к ним Александры Селивановой и Надежды Плунгян, эту выставку придумавших. Вещи, конечно, и сами по себе замечательные: что уже виденные (фотографии домашнего театра Алисы Порет, тертый чемодан Даниила Хармса, мрачно символистские фотографии Бориса Смирнова), что редко извлекаемые из семейных запасников и частных собраний («эшеровский» рисунок Павла Зальцмана, фигурки из фантиков Александра Лабаса). Но понятно, что возможностей у городской галереи меньше, чем у федеральных музеев, а амбиции у кураторов большие.

Выставка посвящена 90-летию Объединения реального искусства – ОБЭРИУ, члены которого, во главе с Александром Введенским, предпочитали в искусстве алогичность, абсурд и игру. Выставка могла так и называться – «Абсурд в стране большевиков» и тогда бесспорно отвечала бы содержанию: фотографиям, рисункам, скульптуре и рукописям литераторов и художников круга обэриутов. Но кураторы решили усложнить задачу и поставить «вопрос о существовании в неофициальном советском искусстве, графическом дизайне и театре 1930–1940-х гг. языка, близкого европейскому сюрреализму». Ответы дали положительные, сходство языков обнаружили и обосновали в комментариях, не всегда, правда, убедительно. Но сама выставка вполне ожидаемо противопоставляет разумный индивидуализм жителей страны большевиков абсурду государственных установок.

До 23 июля