В Российском молодежном театре сыграли спектакль «Я хочу в школу»

Искусство театра терпит условность: роли подростков сыграли взрослые артисты Сергей Петров

Премьера РАМТа «Я хочу в школу» – спектакль редкой сегодня категории 12+, т. е. поставленный для подростков, тех, кто вырос из детских сказок, но еще не готов к взрослым проблемам. Про этот возраст до сих пор спорят: некоторые считают, что после 12 лет ребенок уже может смотреть взрослые спектакли, классику и этого достаточно. Авторы книги, по которой сделан спектакль, Евгения Пастернак и Андрей Жвалевский, убеждены, что для подростков нужны специальные произведения, достаточно увлекательные, чтобы удержать их внимание, и в то же время вполне серьезные, чтобы вызвать интерес и уважение.

«Я хочу в школу» – это история учеников некоей экспериментальной школы, где не заставляли зубрить учебники, где не было классов, а были разновозрастные группы, не было уроков, а были проекты, даже домашних заданий не было, зато были совместные путешествия. Но школу закрыли, и ребятам пришлось столкнуться с обыкновенной системой образования, с ее правилами, буднями и учителями. Сначала им пришлось туго, но постепенно они справились, осознав, что свобода и счастье не всегда будут им обеспечены и что многого надо добиваться самим.

Спектакль придумал молодой режиссер Александр Баркар, сам сделал инсценировку, сохранив генеральный сюжет и пожертвовав многими деталями. Спектакль в результате получился стремительный, динамичный, действие в нем развивается публицистически отчетливо, что делает его еще более дидактическим, чем книга, но зато вызывает в зале искреннее сопереживание. Зрители первого спектакля активнее всего реагировали на образы учителей. По замыслу режиссера всех учительниц играет одна актриса, так же как и всех учителей (кроме самого любимого, из прежней, не обыкновенной школы) – один актер. Поэтому для типовых характеристик используются почти эстрадные приемы, и зритель, независимо от возраста, радостно их считывает, узнавая знакомые учительские интонации.

Учеников играют взрослые актеры, хотя среди героев есть и восьмилетняя Анечка и семнадцатилетний Женя. Отказ от изображения детскости помогает обойтись почти без пресловутой «тюзятины», в качестве опознавательных знаков персонажи снабжены лишь атрибутами возрастных игр: от скакалки и скейтборда до клюшки для гольфа. Условность представления вызывает искреннюю радость зрителей: исполнители вместо монологов обмениваются короткими остроумными репликами и тут же начинают танцевать, движением заменяя аргументы, и это работает. Спектакль оказывается предельно внятным, оптимистичным, при том что финал в нем совсем не так лучезарен, как в книге, написанной в 2012 г., т. е. в несколько иные времена.

Недетские темы Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак стали писать для детей не сразу, их первая совместная книга «М+Ж» составлена из двух дневников – соответственно мужского и женского взгляда на любовную историю. Но начиная с повести «Время всегда хорошее» их увлекло в прозу для подростков, где сегодня они занимают первые позиции, получая премии профессионалов и внимание читателей. В их книгах есть многое из того, что считается недетскими темами: наркотики, самоубийства, проблемы самоидентификации, в том числе сексуальной. Соавторы из Минска даже специально составили из мировой литературы список «Книг, которых боятся родители», чтобы те, кто «боится даже заикаться на тему педофилии, разводов, репрессий, наркотиков», поняли, что, «оказывается, на сложные темы можно писать даже оптимистично!», а главное – могли бы подсунуть своему подростку в нужный момент нужную книжку.

Кажется, что сегодня именно театр может дать подростку – человеку, чья эмоциональная сфера переживает довольно сложные превращения? Радость совместного переживания таких чувств, как солидарность, поддержка, сотрудничество. Если зрительный зал в какой-то момент ощущает себя одним классом, дающим отпор авторитарной и агрессивной учительнице, можно, конечно, вспомнить наивный детский утренник, где каждый из нас когда-то кричал Бармалею «уходи», но, с другой стороны, если это желание возникает непроизвольно и явно, то, может быть, это и есть то непосредственное театральное восприятие, по которому скучают в наше время, когда искусство все чаще обращается к индивидуальному опыту и все реже объединяет.

Спектакль «Я хочу в школу» оказался той внезапной театральной радостью, о которой только может мечтать театр для детей и юношества. Кто-то из зрителей премьеры во время действия громко шептал соседке: «Надо, чтобы весь наш педагогический состав пришел на этот спектакль». Честно говоря, я не думаю, что учителей театр может чему-то научить, да и вообще сомневаюсь в его способности сообщить миру «много добра». Однако простое удовольствие от азартно и искренне сыгранного спектакля обещаю.