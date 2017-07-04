Новым лидером проката стал мультфильм «Гадкий я – 3» Universal Pictures

Анимационная картина компаний Universal и Illumination стартовала на рекордном количестве экранов – 4529 – и принесла около $75,4 млн, что оказалось на $8 млн ниже студийных ожиданий. Публика встретила фильм хорошо, но не так, как два предыдущих, и выставила оценку А- вместо твердой А по шкале CinemaScore.

В международный прокат «Гадкий я – 3» вышел двумя неделями раньше, но сейчас добавил 46 новых территорий и заработал $95,6 млн. Сборы по всему миру достигли $192,3 млн, между тем мультфильм еще не видели во Франции, Германии, Австрии, Швейцарии, а главное – в Китае, в котором голливудские блокбастеры теперь нередко собирают больше, чем на домашнем рынке.

На второй строчке таблицы еще одна премьерная картина – криминальная комедия Эдгара Райта Baby Driver, которая в российских кинотеатрах будет называться, простите, «Малыш на драйве». Фильм собрал около $21 млн в 3226 кинотеатрах и получил зрительскую оценку A- CinemaScore. А критики так и вовсе в восторге – томатометр агрегатора кинопрессы Rotten Tomatoes поднялся до 97% положительных рецензий.

За пределами Северной Америки Baby Driver пока заработал $4,6 млн в Великобритании и еще $2,2 млн на 15 других рынках. В России он выходит в конце августа.

«Трансформеры» скатились на 3-е место. В национальном прокате фильм собрал всего $17 млн, зато в международном – $68 млн. Общемировые сборы – $327,8 млн.

На 8-е место переместилась стартовавшая на прошлой неделе всего в четырех кинотеатрах картина Софии Копполы The Beguiled (по-русски будет, опять простите, «Роковое искушение»). Теперь она идет в 674 залах, сборы за уикенд – $3,25 млн.

По материалам boxofficemojo.com