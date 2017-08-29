Американский прокат пережил худший уикенд за 16 лет

Статья опубликована в № 4395 от 29.08.2017 под заголовком: Те же плюс бокс

В отсутствие больших премьер на первом месте остался комедийный боевик «Телохранитель киллера» Impuls Pictures

Совокупные сборы 12 самых кассовых фильмов североамериканского проката составили $49 млн. В августе такого не случалось уже больше 20 лет. А вообще в новом веке хуже был только один сентябрьский уикенд в 2001 г., когда в общей кассе насчитали всего $45,5 млн.

В отсутствие больших премьер на первом месте остался комедийный боевик «Телохранитель киллера» с Райаном Рейнольдсом и Сэмюэлем Л. Джексоном, по предварительным подсчетам заработавший $10,05 млн. Вторую строчку по-прежнему занимает мистический хоррор «Проклятие Аннабель: Зарождение зла», уже собравший в Америке $77,88 млн, а в международном прокате (61 территория) – $137,2 млн.

Американский релиз французского мультфильма «Балерина», который прокатывает компания Weinstein, принес около $5 млн – картина стартовала на третьей строчке таблицы.

Вымышленная история из жизни Брюса Ли «Рождение дракона» оказалась мало кому интересна. Фильм принес на старте всего $2,5 млн и занял девятую позицию. Кинотрансляция боя между боксером Флойдом Мэйвезером и бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором заработала больше – за просмотр боя века на больших экранах американцы заплатили $2,59 млн.

По материалам boxofficemojo.com