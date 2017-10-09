Чем «Салют 7» лучше «Времени первых»

Авторы «Салюта 7» внимательно смотрели голливудские образцы жанра, но в сценарии следовали отечественной схеме Кадр из фильма «Салюта 7»

Секрет успеха Куарона Режиссер «Гравитации» Альфонсо Куарон рассказывал, что руководители студии настойчиво предлагали ему, во-первых, перемежать сцены в космосе эпизодами из центра управления полетами, во-вторых, снабдить героиню Сандры Буллок флешбэками о жизни на Земле, а также объяснить ее печальное положение кознями внешнего врага. Куарон сумел отбиться от этих предложений, зато на них согласились создатели обеих российских лент. Фильм «Гравитация», который Куарон задумал под впечатлением от подвига советского космонавта Алексея Леонова, не основан ни на каких реальных событиях. Возможно, именно поэтому он собрал $723 млн в мировом прокате.

Удивительно, что в один год в России выходят два фильма про подвиги советских космонавтов – в апреле в прокате появляется «Время первых», а в октябре – «Салют 7». И это бы не беда, как говорит продюсер фильма Сергей Сельянов, про любовь и про войну снято гораздо больше, но оба новых фильма сделаны по совершенно одинаковой схеме. Обе истории – и та, что про выход Леонова в открытый космос, и та, что про спасение советской космической станции, – рассказывают, в сущности, об одном: ради победы над американцами советские начальники требуют немедленного старта неподготовленной экспедиции, а космонавты, рисковые и отважные советские люди, вопреки приказам и инструкциям, на голом энтузиазме, преодолевая невероятные технологические просчеты, совершают невозможное и все же выполняют задание. Детали разнятся, но общая линия повторяется до смешного: два члена экипажа, один бывалый, другой активный, отправляются в космос, дома за них переживают руководитель полета и их жены, все, что может отказать, отказывает, но мы знаем, что герои вернутся домой. Поскольку в основе обеих картин – реальные события, списывание исключено, приходится признать, что авторы фильмов нащупали главный отечественный мотив. Подвиг в российском понимании – любой ценой выполнить пожелание генерального руководства, при этом разрешается сопротивление властям помельче. Результат обеспечивается крайним, на пределе возможного, напряжением сил.

Возьмите вот хотя бы само кинопроизводство. В 2009 г. президент Владимир Путин отдал распоряжение о возрождении большого российского кино. Был создан Фонд кино, выделены средства, придуманы инструменты. Пришла пора отчитываться, предъявлять власти обещанную победу над Голливудом, удивлять созданным на отечественном материале героическим эпосом. И вот среди этого парада викингов, экипажей, ледоколов и дуэлянтов появляются две космические одиссеи. Раз уж мы делаем ракеты и у нас есть реальные победы, отчего бы не сложить о них песни, т. е. не снять фильмы? А дальше начинается та самая конкуренция, которая в крови у российских героев, когда цель в том, чтобы перегнать и победить: два фильма были готовы одновременно, и на уровне Минкульта, а то и администрации президента РФ решалось, какой из них выйдет первым, ко Дню космонавтики. «Время первых» победило в этой гонке. Поддержанный «Первым каналом» фильм студии «Базелевс» Тимура Бекмамбетова и примкнувшего к ним Евгения Миронова прошел в прокате с умеренным успехом (при помощи коллективных походов школьников), был вяло похвален критикой и быстро забыт. «Салют 7» отправился к зрителю вторым, с полугодовой паузой, с поддержкой канала «Россия», с премьерой в Кремлевском дворце, приуроченной к 60-летию первого советского спутника, и теперь можно сделать ставки: побьет ли он соперника, уступит или повторит его судьбу.

Рискуя своей критической репутацией, сделаю прогноз в пользу «Салюта». Дело в том, что фильм компании СТВ больше похож на американское кино, которое, хотим мы это признать или нет, является образцом для отечественной индустрии. Наличие прекрасных актеров, ярких режиссеров, подлинных эмоций и больших амбиций в современном зрительском кино, как ни странно, решает куда меньше, чем мы бы хотели. Это на поле авторского или экспериментального кинематографа можно победить напряжением ума, воли или таланта. В индустриальной области интертейнмента, как и в автомобилестроении, все решает уровень технологии, и именно поэтому фильм «Гравитация» оказывается мировым бестселлером, хотя талант Куарона тоже имеет значение.

В плане технологии «Салют 7» выглядит куда круче, чем «Время первых»: оператор Сергей Астахов сделал съемки сцен в космосе и внутри орбитальной станции весьма убедительными. Если им и не хватает эффектности «Звездных войн», то по степени напряжения они вполне способны увлечь любого зрителя в кинотеатре. И уж точно не кажутся снятыми в павильоне. Не случайно Сельянову все же удалось договориться с кинотеатрами системы IMAX о показе фильма в этом формате. Гений технологии Астахов в этом фильме выходит на первый план, заслоняя не только режиссера Клима Шипенко, но даже и прекрасных артистов Владимира Вдовиченкова, Павла Деревянко, Александра Самойленко, поскольку аттракционы невесомости и свободного парения вокруг орбитальной станции оказываются центральным содержанием картины. Все остальное лишь аккуратный гарнир к этому каскаду виртуозных трюков.

В широком прокате с 12 октября