Жены выглядят прекрасно
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Вера, жена Сергея Судейкина, перечислила в дневнике свои супружеские обязанности, первой была «заставлять работать художника хотя бы палкой», седьмой и последней – «быть физическим идеалом, а потому быть его вечной моделью». Выставка в Музее русского импрессионизма не исчерпывает необъятной темы и не блещет шедеврами. Что понятно: музей частный, его возможности относительно скромные. Да и нет среди великих русских картин портретов жен художников. Милые, удачные, хорошие, нежные есть, но не творческие вершины. Вот Саския у Рембрандта или мадам Сезанн вошли в историю искусства, хотя и не были «физическим идеалом», но и предметом для модернистских экспериментов, изменяющих лицо и тело до неузнаваемости, героини выставки не стали.
Портрета Веры Судейкиной, а муж ее писал идеальной, на выставке нет. Судейкин представлен прекрасной, артистичной картиной «Моя жизнь» (второе название – «Кабаре «Приют комедиантов»), где изображены он сам в костюме Арлекина, его любовник поэт Михаил Кузмин, его первая жена Ольга Глебова-Судейкина и вторая жена Вера – герои и героини богемы русского Серебряного века.
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