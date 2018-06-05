Стиль жизни / Досуг
Статья опубликована в № 4581 от 05.06.2018 под заголовком: Вампирские песни о главном

Джонни Депп выступил в России в составе «Голливудских вампиров»

Концерты супергруппы, созданной шок-рокером Элисом Купером, прошли в Москве и Петербурге
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«Голливудские вампиры», как и положено вампирам, родились дважды, с интервалом в добрые 40 лет. Первый раз – в начале 1970-х, когда в одном из лос-анджелесских баров стала еженощно собираться компания рок-звезд первой величины, от местных жителей Джима Моррисона, Джими Хендрикса и Элиса Купера до Джона Леннона, временно перебравшегося тогда из Нью-Йорка (он как раз переживал «потерянный уикенд», т. е. полуторагодовой разъезд с женой Йоко Оно), и заокеанских штучек, британцев Кейта Муна и Джона Бонэма. 30-летние артисты, в шутку объявившие себя «голливудскими вампирами», находились на вершине коммерческого успеха и в расцвете физических сил – что в совокупности и позволяло им вести такой воистину вампирский образ жизни. Разве что крови они предпочитали виски. И не только.

Второй раз «вампиры» родились – или возродились – в 2015 г., когда большинство членов клуба уже покинули Голливуд и вообще этот мир. А некоторые, как Моррисон и Хендрикс, войдя при этом в еще более мрачный «клуб 27». Но Винсент Фурье (таково внесценическое имя Элиса Купера), по его уверению, «выбрал жизнь» – завязал с алкоголем и наркотиками и увлекся гольфом. Оставаясь готичным Элисом Купером только на сцене.

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