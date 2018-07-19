Стиль жизни / Досуг
Статья опубликована в № 4612 от 19.07.2018 под заголовком: Б пропала: кино как есть

Кино как есть: что такое Eat Film Festival

В Москве стартует первый фестиваль документальных фильмов о гастрономической культуре. Ужины на нем тоже будут
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Смешное название, если учесть, что новый фестиваль придумали Алена Бочарова и Кирилл Сорокин – основатели Beat Film Festival, одного из самых ярких, масштабных и успешных независимых российских кинофорумов. Потеряли букву – нашли новый проект! На перекрестке жанров – не делать же программу кино про еду без еды. Поэтому соавтором Eat Film Festival стала ресторатор Екатерина Дроздова (она запускала «Простые вещи», «Хачапури», Ragout, была партнером Novikov School). А показы будут совмещаться с ужинами и вечеринками – для публики, а не только для участников и избранных гостей.

Как Beat Fest не был только фестивалем документальных фильмов о музыке, так и Eat Fest – не только истории о гастрономической культуре. А о чем еще?

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике