Статья опубликована в № 4612 от 19.07.2018 под заголовком: Б пропала: кино как есть
Кино как есть: что такое Eat Film Festival
В Москве стартует первый фестиваль документальных фильмов о гастрономической культуре. Ужины на нем тоже будут
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Знаменитый шеф-повар Массимо Боттура в «Театре жизни» кормит бездомных
Смешное название, если учесть, что новый фестиваль придумали Алена Бочарова и Кирилл Сорокин – основатели Beat Film Festival, одного из самых ярких, масштабных и успешных независимых российских кинофорумов. Потеряли букву – нашли новый проект! На перекрестке жанров – не делать же программу кино про еду без еды. Поэтому соавтором Eat Film Festival стала ресторатор Екатерина Дроздова (она запускала «Простые вещи», «Хачапури», Ragout, была партнером Novikov School). А показы будут совмещаться с ужинами и вечеринками – для публики, а не только для участников и избранных гостей.
Как Beat Fest не был только фестивалем документальных фильмов о музыке, так и Eat Fest – не только истории о гастрономической культуре. А о чем еще?
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