Статья опубликована в № 4747 от 05.02.2019 под заголовком: Что покажут в Берлине
Чего ждать от 69-го Берлинского кинофестиваля
Судя по программе, у него есть шансы сократить отрыв от Каннов и Венеции
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Впервые за долгое время программа, кажется, сформирована не по остаточному принципу
Fabrizio Bensch / REUTERS
В 2019 г. директор Берлинале Дитер Косслик, которого много критиковали за популизм и всеядность и даже прочили отставку, как будто принял к сведению пожелания оппонентов и поменял стратегию. Впервые за долгое время программа, кажется, сформирована не по остаточному принципу. И отражает кинематографические тренды, а не социальную повестку. Остались в прошлом маниакальная одержимость американскими звездами и отсутствие стройной концепции в безразмерной программе (особенно секций «Панорама» и «Форум») – а ведь именно из-за этого Берлин все заметнее отставал от Каннов и Венеции. Берлинале-2019 наконец-то предлагает вдумчивый разговор об эпохе.
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